ВТБ провел первую сделку с электронной регистрацией ипотеки на готовое жилье в Новосибирске

Сервис электронной регистрации позволяет зарегистрировать договор на приобретение строящегося и готового жилья без посещения органов Росреестра. Все необходимые для этого документы формируются в офисе банка и направляются в электронном виде в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Для подписания документов в электронном виде клиенту предварительно выпускается квалифицированная электронно-цифровая подпись на смартфон, на который необходимо будет установить специальное приложение. Услуга электронной регистрации для клиентов бесплатна.

— Надежность финансовых услуг и сервисов, безопасность наших клиентов – важные приоритеты в работе ВТБ. Электронная регистрация ипотечных сделок позволяет провести операцию онлайн и сократить количество визитов в различные инстанции. Отмечу, сейчас мы провели сделку с оформлением именно вторичного жилья, доля которого в наших выдачах составляет значительный объем, — прокомментировал Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице президент.

Первыми клиентами, прошедшими процедуру с использованием новой технологии, стали покупатели Агентства недвижимости «Жилфонд», постоянного партнера банка ВТБ (ПАО).

— Часто зона комфорта мешает перейти на следующий, более эффективный уровень. И случившиеся ограничительные мероприятия позволили вывести цифровые услуги на новый уровень. Отрадно, что такая крупная бизнес-структура как ВТБ в короткие сроки реализовала новый бизнес-процесс — электронную регистрацию сделок. Не случайно по итогам первого квартала 2020 года в ипотечных сделках АН «Жилфонд» доля банка ВТБ превысила 40%, — отметил Александр Чернокульский, управляющий АН «Жилфонд».

ВТБ – один из лидеров российского и регионального рынка ипотечного кредитования. В течение первого квартала 2020 года банк предоставил жителям Новосибирской области 6,2 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Фото: пресс-служба банка