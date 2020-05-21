Новосибирцы нынешним летом не увидят Байкал

Приезд гостей из дальних регионов, в том числе из Новосибирской области, в Бурятии даже не рассматривается.

— Пока дальние регионы мы даже в перспективе не рассматриваем, — сообщает министр. — Но ситуация меняется быстро. Если июнь мы отработаем на жителях Бурятии без каких-то страшных вспышек, выявления новых очагов, то, думаю, к отрасли туризма появится еще больше доверия. И здесь будет решаться вопрос об открытии для других регионов.

В более близком для Новосибирской области прибайкальском регионе — Иркутской области — пока тоже в ближайшей перспективе предполагают открыть Байкал только «для своих», и то с достаточным количеством ограничений. В частности, как сообщает замруководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова, с 18 мая Байкальский национальный парк стал выдавать туристам разрешения на посещение маршрутов.

— Есть ограничения — не более двух человек в машине, в палатке — по одному человеку, — говорит Кравцова. — Маленькими шагами двигаемся в сторону послаблений.

Что касается других регионов и иностранных гостей, то здесь пока формируется отложенный туристический спрос.

— Делаем ставку на развитие внутреннего туризма, — сообщает Кравцова. — Предполагаем, что популярными станут короткие путешествия, отдых на природе в наши и соседние с нами регионы. Думаем, особым спросом будут пользоваться отдых на природе, пеший туризм, активные виды отдыха, санаторно-курортное лечение и оздоровительные курсы.

Ставку на природный отдых и экотуризм в отложенной перспективе делают и в Бурятии.

— Сейчас прорабатываем какие-то новые продукты, — говорит министр Бадмацыренова. — В первую очередь, это экологический туризм. Люди стремятся после самоизоляции отдохнуть на природе в чистоте, зарядиться энергией нашего озера Байкал. Поэтому большой упор идет на особо охраняемые природные территории.

При этом, как отмечают в обоих прибайкальских регионах, туристы из Новосибирской области — одни из наиболее частых гостей байкальской зоны отдыха.

— Новосибирская область, Красноярский край — приоритетны для нас, — говорит министр из Бурятии.

В Иркутской области новосибирцы также составляют значительную часть российского турпотока.

— Новосибирцы входят в десятку самых посещающих нас регионов, занимают 7 место после Москвы и Московской области, Бурятии, Красноярского, Забайкальского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Алтайского края, — говорит Светлана Кравцова. — Насколько нам известно, наибольшей популярностью у новосибирцев пользуются активные виды отдыха, в том числе и зимние — у нас находится горнолыжный курорт «Гора Соколиная», который они посещают с огромным удовольствием. Специальных каких-то программ только для новосибирцев нет, потому что россияне в своих предпочтениях одинаковы.

Подводя итоги пресс-конференции, эксперты отметили что по итогам лета в 2020 ждут общего снижения турпотока.

— Если запрет будет действовать до июня, то мы полагаем, что в турпотоке в Иркутской области будут где-то 150 тысяч человек иностранных туристов (падение около 41%), остальные — россияне, — сообщает Кравцова. — Если будет запрет до конца лета, то, мы ждем не более 75 тысяч иностранцев, а остальные — 920 тысяч — россияне (Данные по российским туристам в 2019 году эксперт не уточнила. — Ред.).

По информации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в 2019 году территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тысячи человек. Из них остров Ольхон посетили 142,2 тысячи. Возрос интерес туристов к Большой Байкальской тропе и Тайжеранской степи.

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