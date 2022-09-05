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Ипотека от банка Уралсиб теперь доступна на сайте Циан

  • 05/09/2022, 11:39
Возможность подачи заявки на ипотечный кредит Уралсиба появилась в сервисе Циан.Ипотека.

Клиенты могут подобрать объект недвижимости на сайте cian.ru, заполнить анкету на ипотеку и предварительно рассчитать параметры кредита без перехода на сайт банка. Приипотека выборе предложения Уралсиб заявка отправляется в банк, и с клиентом связывается сотрудник банка для принятия решения по заявке.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 9,89% годовых, в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека банки Банк Уралсиб


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