АО «РЭС» запускает новую услугу по оформлению заявки на подключение к электросетям

На сегодняшний день для подключения объекта к электросетям необходимо подать заявку в сетевую организацию, при этом перечень сведений зависит от многих факторов. Рядовому потребителю бывает трудно понять все тонкости и нюансы процесса и, порой, очень сложно собрать нужный пакет документов и правильно оформить заявку на технологическое присоединение.

Для удобства клиентов АО «РЭС» предлагает новую платную) услугу по оформлению заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Клиентам, воспользовавшимся данной услугой, больше не нужно будет разбираться в сложностях процесса оформления, все сделают специалисты сетевой организации. Это позволит не только упростить процесс, но и избежать ошибок при оформлении, а, главное, сократить срок подачи заявки в среднем на 1 месяц.

Получить услугу можно любым удобным способом. Для дистанционного оформления заявитель может выбрать услугу «Технологическое присоединение. Платное оформление заявки на технологическое присоединение» в разделе «Платные услуги» на сайте www.eseti.ru. Кроме того, заполнить заявление на платное оформление заявки на технологическое присоединение можно очно – в Центре или Пунктах обслуживания клиентов АО «РЭС», расположенных на всей территории области. После оформления заявления клиент получит по электронной почте счет на оплату услуги.

В течение 2 рабочих дней с момента оплаты услуги специалисты компании проведут анализ предоставленных заявителем документов, сформируют из них необходимый пакет документов для заявки и оформят саму заявку в Личном кабинете на сайте АО «РЭС». По завершении процесса клиент получит уведомление по электронной почте о том, что заявка оформлена.

Стоит отметить, что при достаточно невысокой стоимости услуги она имеет массу преимуществ для конечных потребителей:

сокращение сроков оформления заявки на технологическое присоединение и формирования пакета документов (в среднем на 1 месяц);

гарантия правильности оформления заявки на ТП (при самостоятельном заполнении каждая вторая заявка оформляется неверно, некоторые заявки подаются по 5 раз);

дистанционное обслуживание (нет необходимости посещать офис компании);

удобная оплата по QR-коду (возможность физическим лицам оплаты в любое время из любого места);

широкая зона охвата (услуга предоставляется по всей территории Новосибирской области);

комплексный подход (заявитель получит комплексную консультацию по процессу технологического присоединения).

Заниматься вопросами электроснабжения готовы тысячи больших и малых компаний, частных электриков и даже фирм-посредников. Решать конкретные задачи клиента и гарантировать качество выполненных работ могут только компании, обладающие большим опытом, профессиональными специалистами и собственными технологическими решениями. Такой компанией и является АО «РЭС».

Сотрудники компании имеют высокую квалификацию и ежедневно рассматривают более 100 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, их многолетний опыт работы по приему и обработке заявок делает процесс получения услуги простым и максимально быстрым, что, в конечном итоге, позволяет обеспечить высокий уровень клиентского сервиса.

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