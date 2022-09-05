Сельская ипотека исполнит вашу мечту о загородном доме

Это прекрасная возможность для вас приобрести недвижимость за городом по льготной ставке 3% годовых.

В рамках государственной программы сельской ипотеки можно купить готовый или строящийся жилой дом с земельным участком. При покупке у физического лица год постройки должен быть не старше 2017 года, у юридического лица – не старше 2019 года. В течение полугода после регистрации права собственности заемщику нужно прописаться в купленном доме.

Также деньги выдаются на возведение дома в сельской местности, если вы хотите самостоятельно заняться постройкой. При этом нужно закончить строительство или предоставить техплан в течение 2 лет после предоставления кредита и зарегистрировать право собственности не позднее 60 дней с даты завершения постройки.

Ставка по сельской ипотеке составляет 3% годовых. Сумма кредита – от 500 000 рублей до 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10%, в счет него можно использовать материнский капитал и иные государственные субсидии.

По всем вопросам вас готовы проконсультировать специалисты по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

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