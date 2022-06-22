Рекламодателям

Ипотека с господдержкой в Банке «Санкт-Петербург» доступна по ставке 6,35%

  • 22/06/2022, 16:20
Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по льготной ипотеке.

новости бизнесаТеперь оформить ипотечный кредит по программе с государственной поддержкой можно по ставке 6,35%, с минимальным первоначальным взносом от 15% (при использовании опции «по паспорту» первоначальный взнос – от 20%).

По всем ранее одобренным и поступившим заявкам будут применяться новые условия.

Сумма кредита в рамках госпрограмм («Господдержка») составляет до 12 миллионов рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области или до 6 миллионов рублей в других регионах, например, в Новосибирске и Калининграде. Срок кредитования – до 25 лет.

Кредит можно взять на покупку строящегося жилья (в том числе по договору уступки прав требования), готового жилья от застройщика. В сумму первоначального взноса может быть включен материнский капитал и/или субсидия.

Подробнее о госипотеке в Банке «Санкт-Петербург» на сайте.

Фото пресс-службы банка

260

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : меры поддержки ипотека банки банк "Санкт-Петербург"


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Сроки строительства Восточного обхода могут быть ускорены

22/06/2022, 16:40

Команда из Новосибирска прошла в полуфинал третьего тура интеллектуальной викторины «Лига Знаний»

22/06/2022, 16:36

Новосибирский облизбирком принял документы у первого кандидата на выборы депутатов регионального Заксобрания

22/06/2022, 16:11

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в южные регионы

22/06/2022, 14:14
Популярное

Варикозная болезнь: причины развития, симптоматика, возможные осложнения, методы лечения и профилактики

22/06/2022, 14:22

С 1 июля Финляндия снимет ограничения на визы для россиян

22/06/2022, 11:43

За ромашки и одуванчики дачники могут получить штраф

22/06/2022, 10:08
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

В Новосибирске обсудят развитие производства в новых экономических условиях

22/06/2022, 13:39

«Свой дом» – номинация для журналистов, рассказывающих о развитии строительной отрасли в регионах Сибири

22/06/2022, 11:25

Банк Уралсиб в Новосибирске провел клиентское мероприятие для агентств недвижимости и риэлторов

22/06/2022, 10:44

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска