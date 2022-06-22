Ипотека с господдержкой в Банке «Санкт-Петербург» доступна по ставке 6,35%

Теперь оформить ипотечный кредит по программе с государственной поддержкой можно по ставке 6,35%, с минимальным первоначальным взносом от 15% (при использовании опции «по паспорту» первоначальный взнос – от 20%).

По всем ранее одобренным и поступившим заявкам будут применяться новые условия.

Сумма кредита в рамках госпрограмм («Господдержка») составляет до 12 миллионов рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области или до 6 миллионов рублей в других регионах, например, в Новосибирске и Калининграде. Срок кредитования – до 25 лет.

Кредит можно взять на покупку строящегося жилья (в том числе по договору уступки прав требования), готового жилья от застройщика. В сумму первоначального взноса может быть включен материнский капитал и/или субсидия.

Подробнее о госипотеке в Банке «Санкт-Петербург» на сайте.