Новосибирский облизбирком принял документы у первого кандидата на выборы депутатов регионального Заксобрания

22 июня в новосибирский облизбирком документы на выдвижение представил первый кандидат в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному округу № 4, сообщает пресс-служба ведомства.

Первым кандидатом стал самовыдвиженец Евгений Гутов.

Как уточняется в сообщении, для регистрации кандидату необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Новосибирский облизбирком утвердил их необходимое количество:

на округе № 4 минимальное количество – 1490, максимальное – 1639;

на округе № 10 минимальное количество – 1527, максимальное – 1679.

Напомним, что не более 50% от общего количества подписей избирателей кандидаты могут собрать с помощью портала «Госуслуги»:

на округе № 4 – 745 подписей;

на округе № 10 – 763 подписи.

Срок подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов установлен до 20 июля (включительно).