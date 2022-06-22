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Новосибирский облизбирком принял документы у первого кандидата на выборы депутатов регионального Заксобрания

  • 22/06/2022, 16:11
Автор:
новости Новосибирской области
Им стал самовыдвиженец Евгений Гутов.

22 июня в новосибирский облизбирком документы на выдвижение представил первый кандидат в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному округу № 4, сообщает пресс-служба ведомства.

Первым кандидатом стал самовыдвиженец Евгений Гутов.

Как уточняется в сообщении, для регистрации кандидату необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Новосибирский облизбирком утвердил их необходимое количество:

  • на округе № 4 минимальное количество – 1490, максимальное – 1639;
  • на округе № 10 минимальное количество – 1527, максимальное – 1679.

Напомним, что не более 50% от общего количества подписей избирателей кандидаты могут собрать с помощью портала «Госуслуги»:

  • на округе № 4 – 745 подписей;
  • на округе № 10 – 763 подписи.

Срок подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов установлен до 20 июля (включительно).

Фото-скрин

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : кандидат избирком заксобрание выборы


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