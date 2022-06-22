Новосибирский облизбирком принял документы у первого кандидата на выборы депутатов регионального Заксобрания

22 июня в новосибирский облизбирком документы на выдвижение представил первый кандидат в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному округу № 4, сообщает пресс-служба ведомства.
Первым кандидатом стал самовыдвиженец Евгений Гутов.
Как уточняется в сообщении, для регистрации кандидату необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Новосибирский облизбирком утвердил их необходимое количество:
Напомним, что не более 50% от общего количества подписей избирателей кандидаты могут собрать с помощью портала «Госуслуги»:
Срок подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов установлен до 20 июля (включительно).
Фото-скрин
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