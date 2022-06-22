Команда из Новосибирска прошла в полуфинал третьего тура интеллектуальной викторины «Лига Знаний»

В онлайн-формате соревновались 298 команд из 95 городов России. Команда «ЧЁ» из Новосибирска заняла третье место и прошла в полуфинал. На первом и втором месте разместились команды «Самоучитель по некромантии» из Санкт-Петербурга и «Мимими-6» из Москвы.

Отборочная игра состояла из семи раундов и проходила в режиме онлайн-трансляции. В первом разминочном этапе на каждый из вопросов предлагались варианты ответов. Во втором раунде участникам предстояло отвечать на вопросы на логику. В третьем команды думали над заданиями из области кино и телешоу по наводящим материалам: диалогам, музыке или фотографиям. Остальные раунды включали вопросы на обсуждение и приносили разное количество баллов, исходя из сложности ребусов и других дополнительных условий. Тематический пятый раунд был посвящен Пушкинскому дню России. Общая тематика заданий охватывала широкий спектр знаний: науку, историю, космос, искусство, архитектуру, литературу, спорт и кинематограф.

По итогам игры в полуфинал, завоевав третье призовое место, прошла команда «ЧЁ» из Новосибирска. Новосибирские коллективы — одни из самых активных участников викторины, демонстрирующие высокий уровень подготовки к интеллектуальным сражениям. Всего в третьей отборочной игре приняли участие пять команд из столицы Сибири.

Как отметил капитан команды «ЧЁ» Виталий Кануткин, каждая отборочная игра «Лиги Знаний» дарит незабываемые эмоции от накала борьбы, волнения и удовольствия от победы: «У нашей команды большой опыт участия в викторине. Тем не менее, каждый раз волнуемся и радуемся, как будто играем первую игру. Безусловно, опыт помогает лучше справиться со стрессом — ты уже знаешь, в каком направлении нужно думать, как правильно выстраивать логику мышления. Нам комфортно играть друг с другом, мы слаженны, как команда и именно этот фактор я считаю определяющим в плане нашей результативности». По словам Виталия Кануткина, участие в викторине — отличный способ убить двух зайцев: прокачать свои интеллектуальные способности и расширить круг общения.

Проект «Лига Знаний» постоянно развивается и расширяет свою географию. Так, 22 апреля было объявлено о запуске «Школьной Лиги Знаний» и «Студенческой Лиги Знаний», которые дадут молодым людям возможность состязаться с равными по знаниям и опыту соперниками. Это не отменяет права студентов и школьников играть и во взрослой лиге. В игре появляются и новые форматы заданий, способов участия в соревновании и специальные тематические раунды, посвященные памятным событиям. В перспективе финальные этапы «Лиги Знаний» будут транслироваться по телевидению.

Впереди еще одна отборочная игра. Присоединиться к всероссийскому интеллектуальному движению можно будет 2 июля. Также отдельно будет объявлена дата секретной игры, которая дает шанс попасть сразу в Гранд-финал сезона. Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет, — для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте.