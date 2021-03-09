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Ипотеку для военнослужащих можно оформить с использованием счетов эскроу

  • 09/03/2021, 09:00
Автор: Ольга Еренкова
Ипотеку для военнослужащих можно оформить с использованием счетов эскроу
ПСБ расширил возможности военнослужащих по оформлению кредитов на покупку жилья: теперь военную ипотеку на первичном рынке по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Военная ипотека. Госпрограмма 2020» можно оформить с использованием счетов эскроу.

О том, как на практике будет осуществляться взаимодействие всех участников процесса: военных, планирующих купить жилье, агентств недвижимости, помогающих клиентам из военных частей найти подходящие варианты квартир, застройщиков, строящих дома, банков и Росвоенипотеки, шла речь на круглом столе — рассказываем об итогах.

Новый регламентированный механизм направлен на повышение безопасности проведения сделки для военнослужащих, покупающих квартиру по военной ипотеке в новостройке. По новым условиям заемщикам-участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) будут открываться залоговые счета.

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ Анатолий Титов отметил, что использование эскроу при кредитовании военнослужащих расширяет возможности участников НИС по улучшению жилищных условий и делает более безопасной покупку квартир на этапе строительства.

ПСБ с июля 2018 года занимается жилищным кредитованием военнослужащих. За это время он существенно нарастил объемы и в 2020 году в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов в рамках военной ипотеки. В начале февраля ПСБ реализовал механизм открытия эскроу при оформлении военной ипотеки и продолжил аккредитацию новых объектов недвижимости. При этом кредитное учреждение активно работает как с кредитованием приобретения нового жилья, так и рефинансированием кредитов, выданных ранее военным другими банками.

Начальник управления стратегического развития ФГКУ «Росвоенипотека» Леонид Векшин сообщил: по предварительным данным в 2020 году в целом по России объем недвижимости, который возводится с помощью счетов эскроу, вырос в два раза, по cравнению с предыдущим годом.

— Более половины всех объектов недвижимости сейчас строится с помощью такого механизма. Но для военных это новшество. Отмечу, что ПСБ одним из первых внедрил этот механизм в работу, и с этого года участники НИС могут воспользоваться им: приобрести жилье на первичном рынке, которое строится с помощью счетов эскроу. Всего в рамках программы военной ипотеки со счетами эскроу работают 13 банков, — пояснил Леонид Векшин.

Он также объяснил, почему был разработан новый механизм, для чего нужно открывать залоговые счета и подписывать дополнительные документы. Наличие залоговых счетов обязательно при использовании ДДУ в рамках военной ипотеки. Для участников НИС это трехсторонний договор счета эскроу, который заключается между участником НИС, застройщиком и банком — эскроу-агентом; договор залогового счета и договор залога прав по залоговому счету. Это обеспечивает для всех участников необходимую гарантию возврата денежных средств.

Об условиях рефинансирования и программах, по которым военные могут получить кредит на жилье, рассказала руководитель ипотечного центра Сибирского филиала ПСБ Елена Анасенко. Она уточнила, что новый механизм, предложенный Росвоенипотекой, в банке уже отработан в рамках пилотных сделок.

Также, по словам Елены Анасенко, в ПСБ для военных реализовано много других удобных сервисов. Так, сегодня можно дистанционно получить решение о предоставлении кредита, дистанционно оценить объект приобретаемой недвижимости, внедрено онлайн-подтверждение остатка долга по ипотечному займу.

ПСБ предусмотрел возможность заключения ипотечных договоров по доверенности. Договор страхования также можно заключить с участником ипотеки дистанционно. Военнослужащий приезжает в офис банка один раз, заключает договор комплексного банковского обслуживания — и все остальные вопросы может решать либо дистанционно, либо с помощью доверенных лиц.

Эксперт отметила, что вместе с выдачей ипотечных кредитов военнослужащим банк активно продвигает услугу рефинансирования кредитов, взятых военными в других банках.

— По статистике ставки военной ипотеки всегда были ниже, чем ставки по кредитам для гражданских лиц. У нас минимальные ставки устанавливаются для военнослужащих, получающих зарплату в нашем банке, — отметила Елена Анасенко.

Она также рассказала и о других программах банка, которые сегодня доступны и для военных. Прежде всего, это «Военная ипотека. Госпрограмма 2020», которую банк распространил на военнослужащих. Программа «Семейная ипотека» для семей, где второй или следующий ребенок появился после января 2018 года.

Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Сергей Данилов обратил внимание на ряд тонкостей. Прежде всего, важно рефинансировать кредиты, взятые 7-5 лет назад, так как это позволит снизить кредитную ставку и сумму ежемесячного платежа, сократить сроки погашения кредита. Также необходимо соблюдать условия не только кредитного договора, но и договора целевого жилищного займа.

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса ипотека


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