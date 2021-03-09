АО «РЭС» способствует успешной реализации нацпроектов в Новосибирской области

На территории региона реализуются амбициозные проекты в различных сферах, большинство из них – в рамках федеральных и региональных программ соответствующих нацпроектов.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» всесторонне участвует в выполнении комплекса мероприятий по нацпроектам в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения.

Деятельность АО «РЭС» по технологическому присоединению к электрическим сетям способствует выполнению задач, стоящих перед регионом в рамках реализации сразу нескольких национальных проектов. Например, по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» ведется строительство Многофункциональной ледовой арены, для электроснабжения которой энергетики выполнили реконструкцию подстанции 110 кВ Горская и завершают строительство новых электрических сетей. Также компанией получена заявка и выданы предварительные технические условия для центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») СО РАН, реализуемый по нацпроекту «Наука».

Важным направлением деятельности АО «РЭС» является обеспечение необходимыми энергетическими мощностями социально значимых объектов. В 2020 году АО «РЭС» выполнило технологическое присоединение ряда медицинских учреждений, имеющих стратегическое значение в противодействии распространению коронавируса. Среди них мобильный COVID-госпиталь на 100 койко-мест в п. Линёво Новосибирской области, терапевтический корпус ГКБ №25 в Новосибирске и новый центр амбулаторной онкологической помощи на территории ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», открытый в феврале 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, АО «РЭС» активно участвует в цифровой трансформации электросетевого комплекса региона в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Эта деятельность осуществляется совместно с Правительством Новосибирской области и ассоциацией производителей оборудования для электрических сетей. На сегодняшний день реализовано несколько пилотных проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии.

Кроме того, нельзя не отметить деятельность компании по развитию электросетевой инфраструктуры для объектов капитального строительства, в т.ч. жилья и социальных объектов (школ, детских садов, культурных объектов и т.д.), а также реализацию комплекса мероприятий для формирования комфортной городской среды. Это, безусловно, способствует успешной реализации на территории Новосибирской области таких национальных проектов, как «Жилье и городская среда» и «Образование».

Таким образом, АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области вносит свой посильный вклад в достижение целевых показателей и выполнение задач национальных проектов в различных сферах.