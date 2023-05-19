Иран готовится открыть филиалы двух банков на территории РФ

Иран заявил о планах открыть в России представительства и филиалы двух своих банков, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

— Мы посоветовали двум банкам <…> открыть представительства, а затем и филиалы для выявления коммерческих и экономических инвестиционных возможностей в России, — сказал замглавы Центробанка исламской республики Мохсен Карим.

Следует отметить, что решение было принято сразу после открытия первого в Иране представительства российского банка ВТБ, которое состоялось 17 мая текущего года.

Мохсен Карим назвал это «хорошим стартом для расширения экономического сотрудничества двух стран».

Ранее редакция сообщала, что автомобили из Ирана на 300 млн долларов привезут в Россию.