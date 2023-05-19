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15 православных церквей и часовен хотят построить в Новосибирске

  • 19/05/2023, 09:15
Автор:
часовни и церкви Новосибирска
Новые земельные участки под строительство религиозных объектов могут безвозмездно передать РПЦ.

Всего для возведения культовых сооружений выбраны 15 перспективных территорий в областной столице. Лидером по строительству религиозных сооружений может стать Ленинский район.

— Три земельных участка находятся в Калининском районе, четыре — в Ленинском, три — в Заельцовском, два — в Дзержинском. Первомайский, Октябрьский, Кировский — по одному участку. По семи территориям ведутся работы по формированию земельных участков для строительства объектов религиозного назначения. Разрешения на строительство мэрией Новосибирска выданы в отношении четырех земельных участков, — рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Иван Ивашина.

За подбор участков отвечают районные администрации, а дальше свои рекомендации дает экспертная комиссия мэрии Новосибирска. Но ее решения носят лишь рекомендательный характер.

— В последние годы основным заявителем является новосибирская епархия Русской православной церкви. За последние три года комиссия не вынесла ни одной отрицательной рекомендации, — сообщил Игорь Щукин, начальник управления общественных связей мэрии Новосибирска.

В 2021 году комиссия согласовала участок по улице Саввы Кожевникова в Кировском районе Новосибирска. В минувшем году чиновники одобрили безвозмездную передачу участка для строительства культового сооружения в микрорайоне Весенний (Первомайский район), в этом году положительное заключение комиссии было выдано на участок по улице Немировича-Данченко (Ленинский район).

— Когда речь ведется о будущем строительстве или о заявке на строительство храма, то в первую очередь рассматривается предложение будущего настоятеля или священника по численности возможного прихода или прихода, который собирается где-то на квартире, в жилом доме, клубе. И потом дает на это благословение владыка — вот здесь нужно строить, — рассказал, как принимается решение, заместитель мэра Геннадий Захаров.

Активное строительство еще не началось, а проблемы на местах уже появились. Вроде все согласовали, благословение получили, а этап общественных обсуждений провалили.

— Когда депутаты с жителями с одной стороны, а с другой стороны священнослужители сталкиваются, дело доходит до скандала, до оскорблений. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Это значит, что где-то власть недодумала, как это правильно организовать. Информации ноль на предварительном этапе согласования и строительства. Из благого дела получается негатив. Когда вы по этому поводу объявляете голосование, ставьте в известность депутатов и глав администраций. Выходим на обсуждение даже без эскизного проекта. У всех страх, что будет церковь, отпевание усопших, колокольный звон. А на самом деле — часовня по месту жительства, — говорит вице-спикер горсовета Новосибирска Николай Тямин. — Давайте не будем делать, как в Ленинском районе. Собрались 150 человек, шесть священнослужителей, до оскорблений дошло. Хочу сказать, что священнослужители там тоже не церемонились в выражениях. Зачем до этого доводить?

В марте 2023 года мэр Анатолий Локоть и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подписали план совместной духовно-просветительской деятельности и социально-благотворительной работы. На мероприятии градоначальник подтвердил строительство 15 православных храмов в Новосибирске.

 

Ранее редакция сообщала, что напротив входа в Нарымский сквер в Новосибирске, со стороны улицы Челюскинцев, будет установлен памятник Николаю Чудотворцу. Работы по возведению монумента завершат до 20 июня. Торжественное открытие планируется в День города Новосибирска. 

Фото Анны Гурьяновой

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : часовни и церкви Новосибирска Строительство церквей общественные обсуждения Николай Тямин Игорь Щукин Иван Ивашина горсовет Новосибирска Владимир Захаров


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