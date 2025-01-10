Ирина Бокова возглавила архитектурную инспекцию мэрии Новосибирска

Начальником управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска назначена Ирина Бокова. Она приступила к работе 9 января, сообщила пресс-служба муниципалитета. Ранее Бокова была исполняющим обязанности начальника управления, а до этого с 2022 года занимала должность заместителя начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.
Напомним, с 2019 года должность начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии занимал Евгений Улитко. В сентябре 2024 он был назначен заместителем мэра – начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том что Ирина Бокова возглавляла Промышленно-логистический парк Новосибирской области.
Фото пресс-службы Стройнадзора Новосибирской области.
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