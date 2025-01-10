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Ядовитая гадюка укусила жительницу Новосибирска в новогодние праздники

  • 10/01/2025, 15:30
Ядовитая гадюка укусила жительницу Новосибирска в новогодние праздники
Африканская змея атаковала сибирячку на Занзибаре

В этом году новогодние каникулы супруги Альбина и Антон В. с дочерью решили встретить на Занзибаре. Отдых в экзотической стране получился незабываемый, и не только потому, что вместо снежных сугробов они купались в теплом море. Теплый безмятежный релакс прервал невероятный случай.

Новосибирцы жили в бунгало, а на кухне у них был аквариум, в котором жили две змеи. Альбина рассказала Сиб.фм,  что при заселении в номер они попросили администратора убрать рептилий. Но он категорически отказался это делать, объяснив, что это не предусмотрено правилами. Да и змеи, по их словам, в номере проживали безопасные. Но…

—  Ночью третьего января одна змея выползла из аквариума. При этом не понятно, как это произошло. Крышка была закрыта, были только небольшие отверстия, через которые змея не могла бы пролезть. В этот момент мы еще не спали, но громко смотрели телевизор, — рассказала изданию Альбина.

Змея подползла к женщине и укусила ее за палец. От резкой боли женщина закричала. В этот момент ее супруг увидел ускользающую под диван рептилию. Администратор вызвал врача, который обработал сибирячке рану и поставил укол. При этом медики предупредили, что, если бы супруги протянули хоть немного времени последствия были бы печальные, ведь укусила ее ядовитая слоеная гадюка.

Сейчас Альбине гораздо лучше. Она говорит, что в первые два дня после укуса ей было больно ходить, но теперь эти ощущения прошли. Семья готовится к перелёту в Россию.

Администрация отельного комплекса принесла извинения туристке и покрыла все расходы на медиков, а также предложила семье экскурсию по Индийскому океану.

Ранее редакция сообщала о том, что накануне Года Змеи новосибирцы развернули торговлю пресмыкающимися

Фото freepik , автор: kuritafsheen77

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Рубрики : Общество Туризм

Регионы: Новосибирск Занзибар

Теги : турист змея


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