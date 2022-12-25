Рекламодателям

Иркутский губернатор пробивает «окна» в железнодорожных перевозках

  • 25/12/2022, 13:16
железнодорожные перевозки
Чтобы увеличить вывоз произведенной в регионе продукции.

—Встретился с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Андреем Белоусовым. В числе прочего он курирует вопросы железнодорожных перевозок. Поднимали тему пропускной способности Восточного полигона и действующих сейчас ограничений, — сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На встрече обсуждался вопрос о вывозе продукции из региона. Кобзев отметил, что важно обеспечить рост объемов экспорта, увеличение доходов в областной и федеральный бюджеты и главное — снятие социальной напряженности, в том числе на территории моногородов Иркутской области.

— В ходе разговора речь шла, в том числе, о продукции Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и Усть-Илимского картонного комбината, — пояснил глава региона. — Не секрет, что основной объем перевозок наших грузов на экспорт идёт по железной дороге. А существующие ограничения не позволяют нам в полной мере реализовать важные инвестпроекты.

При этом он отметил, что сейчас Иркутской области удается показать хорошие результаты по темпам экономического развития. Регион находится 15 месте среди субъектов страны по объему валового регионального продукты, на десятом по объему экспорта и на восьмом по объему инвестиций.

— Именно поэтому нам важно продолжать эту работу в полном объеме. Продолжать развивать наш экспортный потенциал и продвигать продукцию на зарубежные рынки. Встретил поддержку Андрея Рэмовича по этим вопросам. Продолжаем работу, —резюмировал Кобзев.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область наращивает экспорт зерна через площадки в районах. 

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

791

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Иркутская область

Теги : экспорт железнодорожные перевозки


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
застройщики Новосибирска

Количество не проданных застройщиками Новосибирска квартир насторожило мэрию и правительство области

Эта динамика может привести к приостановке новых проектов и темпов строительства в 2023 году, а также возникновению проблем у застройщиков, которым нужно платить за кредиты.
Читать статью >>
долгосрочная аренда

Арендная плата за квартиру в городах Сибири не закрывает ежемесячный платеж по ипотеке

По итогам 2022 года доплата варьируется от 3 до 13 тыс рублей.
Читать статью >>
Новогодняя столица России

Деды Морозы со всей России съехались в Новосибирск

В городе дан старт проекту «Новосибирск – Новогодняя столица России».
Читать статью >>
снижение инфляции

Хороший урожай зерновых и «режим экономии» населения сдерживают инфляцию

По итогам 11 месяцев в Новосибирской области она составила 10,8% в годовом выражении.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Суточный удой на одну корову на роботизированной ферме составляет 31,7 кг

25/12/2022, 10:12

Количество не проданных застройщиками Новосибирска квартир насторожило мэрию и правительство области

24/12/2022, 13:39

Дело о массовом отравлении суши передали в суд

24/12/2022, 13:10

Гостиницу для спортсменов построят в Парке олимпийской славы в Кемерове

23/12/2022, 17:41
Популярное

Новосибирские такси будут работать по-новому

23/12/2022, 16:51

В России резко подорожали автозапчасти

23/12/2022, 15:32

Как выбрать ноутбук для учебы

23/12/2022, 11:09
Новости компаний

ВТБ запустил мобильное приложение по инкассации для крупного бизнеса

23/12/2022, 15:22

Черный юмор и экшн помогут «Выжить любой ценой» в новом сериале

23/12/2022, 12:57

ВТБ разместил новый выпуск ипотечных ценных бумаг

23/12/2022, 11:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска