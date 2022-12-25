Иркутский губернатор пробивает «окна» в железнодорожных перевозках

—Встретился с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Андреем Белоусовым. В числе прочего он курирует вопросы железнодорожных перевозок. Поднимали тему пропускной способности Восточного полигона и действующих сейчас ограничений, — сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На встрече обсуждался вопрос о вывозе продукции из региона. Кобзев отметил, что важно обеспечить рост объемов экспорта, увеличение доходов в областной и федеральный бюджеты и главное — снятие социальной напряженности, в том числе на территории моногородов Иркутской области.

— В ходе разговора речь шла, в том числе, о продукции Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и Усть-Илимского картонного комбината, — пояснил глава региона. — Не секрет, что основной объем перевозок наших грузов на экспорт идёт по железной дороге. А существующие ограничения не позволяют нам в полной мере реализовать важные инвестпроекты.

При этом он отметил, что сейчас Иркутской области удается показать хорошие результаты по темпам экономического развития. Регион находится 15 месте среди субъектов страны по объему валового регионального продукты, на десятом по объему экспорта и на восьмом по объему инвестиций.

— Именно поэтому нам важно продолжать эту работу в полном объеме. Продолжать развивать наш экспортный потенциал и продвигать продукцию на зарубежные рынки. Встретил поддержку Андрея Рэмовича по этим вопросам. Продолжаем работу, —резюмировал Кобзев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область наращивает экспорт зерна через площадки в районах.