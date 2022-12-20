Строительная фирма «Проспект»: проверено временем

Эволюция «Проспекта»

Наукоград Кольцово — гордость Новосибирской области. Местные жители и гости любят его за атмосферу покоя, чистый воздух, обилие зеленых посадок и развитую инфраструктуру для полноценной комфортной жизни. Во многом современный облик наукограда формирует его главный застройщик — строительная фирма «Проспект», которая в 2022 году отметила свое 25-летие.

Строительная карьера компании началась с объектов Управления Федерального казначейства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Новосибирске. Первые жилые дома в Кольцово «Проспект» построил в 2004 году, а в 2007-м приступил к комплексной застройке микрорайонов в наукограде. Сегодня компания входит в топ-5 системообразующих предприятий региона в области строительства.

У «Проспекта» есть собственное проектное бюро, и при проектировании микрорайонов в Кольцово застройщик уделяет большое внимание квартирографии. Его уникальным торговым предложением является разнообразие планировочных решений — от уютных студий до просторных 4-комнатных квартир.

Комплексная застройка микрорайонов в полном смысле этого слова является принципиальной позицией компании «Проспект». Еще на этапе планирования здесь продумываются помещения для офисов и магазинов, аптек и медицинских центров, салонов красоты и фитнес-студий, центров детского развития и языковых школ — всего, что необходимо для комфортной жизни. В «Проспекте» уверены — люди должны быть обеспечены не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой.

Проработанная социальная составляющая — это общий канон для всех микрорайонов города науки. Детский сад «Левушка» и школа «Технополис», служащая композиционным сердцем третьего микрорайона, работает в тандеме с детским комбинатом «Совенок», построенным в четвертом микрорайоне. Кроме того, в строительной копилке «Проспекта» — бизнес-инкубатор, центр коллективного пользования, Биотехнопарк, административно-производственное здание компании «Ангиолайн», БЦ МФЦ и православный храм.

Всего с начала комплексной застройки наукограда компания сдала 47 жилых домов и объектов соцкультбыта.

«Никольский» растет по графику

Строительство пятого микрорайона, который получил название «Никольский», началось в Кольцово несколько лет назад. За основу была взята так называемая периметральная застройка: когда группа домов образует уютное дворовое пространство, а снаружи для жителей обустраиваются просторные улицы и зеленые бульвары. Строители «Проспекта» соединили устоявшиеся традиции архитектурного планирования, полюбившиеся жителями Кольцово, с современными тенденциями градостроительства, новыми решениями как в проектировании квартир, так и микрорайона в целом. Сегодня «Никольский» — это место для удобной, комфортной и счастливой жизни.

— За 2022 год, в достаточно непростых для строительного рынка условиях, строительная фирма «Проспект» построила и сдала досрочно два объекта: 17-этажный двухсекционный жилой дом №5 и первый из трех этапов жилого дома №6 разной этажности. Кроме того, в этом году было заложено строительство последующих многоэтажных домов №10 и №11. Продолжено строительство дома №8, — рассказали в компании.

По проекту микрорайон «Никольский» будет состоять из двадцати домов разной этажности и вместит около десяти тысяч новых жильцов. Здесь же «Проспект» построит школу и два детских сада.

Здесь будет комфортно всем

— К строительству микрорайонов мы подходим комплексно: большое внимание уделяем развитию инфраструктуры; применяем устоявшиеся традиции архитектурного планирования, соединяя их с последними инновациями в градостроительстве. Мы идем в ногу со временем, внедряя новые материалы, оборудование и технологии. В обязательном порядке при разработке проекта мы акцентируем внимание и на придомовом пространстве — озеленяя двор, высаживая аллеи крупных деревьев и другое, — подчеркнули в строительной фирме «Проспект».

С первых дней и до настоящего момента «Проспект» верен своему главному правилу: строить качественно и в срок. Это яркий пример того, как с помощью тщательно продуманных деталей можно вывести городскую застройку на принципиально новый уровень комфорта. Во всех домах предусмотрены колясочные и просторный холл, а места общего пользования выполнены в соответствии с дизайн-проектом. В компании уверены, что система видеонаблюдения и служба консьержей в новостройках уже не является показателем престижа, а стала стандартом в домостроительстве. Кроме того, жителям «Никольского» не нужно ломать голову, куда ставить автомобиль. Помимо благоустроенных парковочных мест во дворах и специальных площадок вдоль дорог, в «Никольском» имеется подземный паркинг, в котором, кроме стандартных парковочных мест, можно воспользоваться семейными машиноместами.

Для спокойного отдыха и прогулок на территории микрорайона оборудованы пешеходные бульвары и лаунж-зоны. В «Проспекте» предусмотрели все: дворы, обустроенные подобно паркам с газонами различными насаждениями; стильные и увлекательные детские площадки, различающиеся по возрастной группе и дизайну; универсальные спортплощадки и зоны воркаута.

Особенную привлекательность «Никольскому» придает соседство с парком «Кольцово». Он выполнен в бионическом стиле. В парке используются природные формы и материалы, современный дизайн и технологические решения. Это пространство, созданное для отдыха, перезагрузки, релакса и возможности отключиться от дневных забот большого города. В парке можно прогуляться по тропе здоровья, летом отдохнуть у озера, покормить карпов и уток, покататься на катамаране. Зимой для гостей и жителей наукограда в парке организуются каток, горнолыжная трасса с подъемником и веселые катания на «ватрушках».

В будущее — с оптимизмом

Даже после окончания строительства застройщик продолжает заботиться о сданных микрорайонах: за придомовой территорией, инженерными коммуникациями, порядком и чистотой следит собственная управляющая компания «Проспекта». Это гарантирует преемственность качества — дома находятся в том же тонусе комфорта и ухоженности, в каком и были сданы новоселам.

— Нам действительно важно передать в заботливые «руки» то, что мы строили. Кому можно доверить и спросить, — подчеркнули в компании.

Дома компании «Проспект» уже выбрали почти семь тысяч семей, при этом многие из них давно проживают в Кольцово и покупают квартиру, чтобы улучшить свои жилищные условия.

— В планах компании — продолжение строительства микрорайона и развития его инфраструктуры. Мы твердо стоим на ногах и с уверенностью смотрим в будущее, — заверили в строительной фирме «Проспект».

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Фото предоставлены ООО Строительная фирма Проспект