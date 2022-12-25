Суточный удой на одну корову на роботизированной ферме составляет 31,7 кг

В 2020 году ЗАО «Коневское» начало реконструкцию одного из коровников на 140 голов под установку роботов для доения коров. В 2021 году были завершены работы по реконструкции фермы и установке нового оборудования. В коровнике смонтировано две роботизированные доильные системы, установлена массажная щетка, автоматический подравниватель кормов, групповые поилки, полы в стойлах покрыты специальными резиновыми ковриками, заменено освещение, смонтирована новая система вентиляции. Стоимость инвестиционного проекта составила 48 млн руб.

— На роботизированной ферме обслуживается 102 коровы (18% от общего поголовья коров), суточное производство молока составляет 3,2 тонн (38% от общего валового производства хозяйства), суточный удой на одну корову составляет 31,7 кг, что выше общих показателей предприятия на 16,8 кг (212%), — сообщили в Минсельхозе Новосибирской области.

Основные преимущества роботизированного доения: повышение качества молока, увеличение надоев, как результат большего комфорта животных, рост продуктивного долголетия животного, минимизация человеческого фактора, управляемость фермы в непрерывном режиме за счет автоматизированного сбора точных данных по качеству, здоровью, основным производственным показателям, база для принятия более эффективных управленческих решений и т.д.

В целом, по данным ведомства, более 30 предприятий животноводческой отрасли региона сегодня используют системы управления стадом с применением RFID-меток, автоматизированную программу и другие цифровые продукты, которые предназначены для учета, анализа, хранения и обработки информации как по всему поголовью, так и по каждому животному.

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