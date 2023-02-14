«Искитимцемент» подвел производственные итоги 2022 года

За 12 месяцев АО «Искитимцемент» выпустило и реализовало 1,15 млн тонн цемента. Об этом сообщает пресс-служа предприятия. На фоне общего снижения емкости рынка Сибирского федерального округа предприятие сохранило объемы на уровне 2021 года, в первую очередь за счет участия в строительстве крупнейших жилищных, инфраструктурных и промышленных объектов.

Продукция завода реализуется в основном на территории Новосибирской области, Алтайского края и Омской области. В 2021–2022 годах искитимский цемент использовался при возведении ледового дворца спорта в Новосибирске, четвертого моста через Обь, птицефабрики в Искитимском районе и молочного комплекса в Маслянинском районе, а также для реконструкции терминала в аэропорту Толмачево. Кроме того, специальные цементы, технологию производства которых АО «Искитимцемент» освоило в 2020–2021 гг., применяются в ходе строительства автодороги восточного обхода Новосибирска.

В период с января по декабрь реализовано 50 тыс. тонн цементов для транспортного строительства, что составляет около 4% от общего объема реализованной за год продукции.

В 2022 году на 5% повысился спрос на бездобавочные высокомарочные цементы. Помимо этого, увеличилась доля сепарированного цемента в общем объеме продаж. За 12 месяцев выпущено 0,6 млн тонн (0,5 млн тонн в 2021 году) такой продукции – 49% (43% в 2021 году) от общего объема реализации.

– За 12 месяцев по железной дороге отгружено 377 тыс. тонн, автотранспортом – 777 тыс. тонн, – говорится в сообщении пресс-службы.

Затраты на модернизацию оборудования предприятия в 2022 году составили около 350 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство третьего моста в Томске начнется в 2025 году.