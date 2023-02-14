Пострадавшим на Линейной «закроют» ипотеку

В ближайшее время мэрия проведёт переговоры с рядом банков по поводу признания трагедии на ул. Линейной страховым случаем и основанием для закрытия ипотеки тем, у кого она была оформлена. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил профильным подразделениям в ходе оперативного совещания. Напомним, что в конце прошлой недели в 5-этажном доме по ул. Линейной в Заельцовском районе произошёл взрыв, в результате которого, по информации мэрии, 13 человек погибли, 1 пропал без вести, 6 человек находятся в стационарах медучреждений.

— Есть вопросы ипотеки, — говорит глава города. — Нужно проговорить с банками по поводу того, чтобы произошедшее признали страховым случаем, основание для ипотеки исчезло. Того, что было в ипотеке, больше нет. Это — специальный вопрос, который требует нашего очевидного вмешательства

Какое количество ипотечных кредитов планируется закрыть и на какую сумму на аппаратном совещании не уточнили.

Напомним, что основным вопросом, с которым обращаются к городскому руководству пострадавшие, является предоставление жилья. В настоящее время, как сообщают в мэрии, специальная комиссия уже подготовила решение о признании дома аварийным, и после его подписания главой города, начнутся необходимые мероприятия по переселению людей уже на постоянной основе.

— Когда департамент ЖКХ подготовит соответствующий документ, департаменту строительства предстоит заниматься со строительными компаниями подбором жилья, — заявил мэр. — Важно проработать вопрос с каждым (жильцом дома — ред.) отдельно: кто-то готов доплатить и улучшить жилищные условия, кто-то готов ждать предоставления жилья.

В настоящее время жители дома на Линейной временно проживают в общежитии маневренного фонда, гостинице «Северная» (18 человек) и социальных учреждениях «Лунный камень» (9) и «Обские зори» (9 размещены, ещё двое, предполагающихся к размещению в настоящее время находятся на госпитализации). Всего размещено 56 человек, остальные проживают у родственников. По информации мэрии, в доме проживал 161 человек, включая арендаторов жилья. В настоящее время из средств городского бюджета (9,7 млн руб.) произведено 196 выплат пострадавшим: 51 выплата по 100 тыс руб на каждого собственника жилья и доме и 145 выплат по 32 тыс руб. на каждого проживавшего. Кроме того, предполагаются с ближайшее время выплаты из областного бюджета (27,7 млн.) по четырём направлениям: 10 тыс (каждому проживавшему в доме), 50 тыс (компенсация частичной утраты имущества) и 100 тыс (компенсация полной утраты имущества), 400 тыс (компенсация вреда здоровью) и 1 млн руб (выплата родственникам погибших).

Ранее редакция сообщала о задержании и аресте подозреваемых в причастности к взрыву.