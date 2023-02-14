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Пострадавшим на Линейной «закроют» ипотеку

  • 14/02/2023, 10:56
Автор:
помощь пострадавшим от взрыва на Линейной
Для этого мэрия намерена провести переговоры с банками.

В ближайшее время мэрия проведёт переговоры с рядом банков по поводу признания трагедии на ул. Линейной страховым случаем и основанием для закрытия ипотеки тем, у кого она была оформлена. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил профильным подразделениям в ходе оперативного совещания. Напомним, что в конце прошлой недели в 5-этажном доме по ул. Линейной в Заельцовском районе произошёл взрыв, в результате которого, по информации мэрии, 13 человек погибли, 1 пропал без вести, 6 человек находятся в стационарах медучреждений.

Есть вопросы ипотеки, говорит глава города. Нужно проговорить с банками по поводу того, чтобы произошедшее признали страховым случаем, основание для ипотеки исчезло. Того, что было в ипотеке, больше нет. Это специальный вопрос, который требует нашего очевидного вмешательства

Какое количество ипотечных кредитов планируется закрыть и на какую сумму на аппаратном совещании не уточнили.

Напомним, что основным вопросом, с которым обращаются к городскому руководству пострадавшие, является предоставление жилья. В настоящее время, как сообщают в мэрии, специальная комиссия уже подготовила решение о признании дома аварийным, и после его подписания главой города, начнутся необходимые мероприятия по переселению людей уже на постоянной основе.

Когда департамент ЖКХ подготовит соответствующий документ, департаменту строительства предстоит заниматься со строительными компаниями подбором жилья, заявил мэр. Важно проработать вопрос с каждым (жильцом дома ред.) отдельно: кто-то готов доплатить и улучшить жилищные условия, кто-то готов ждать предоставления жилья.

В настоящее время жители дома на Линейной временно проживают в общежитии маневренного фонда, гостинице «Северная» (18 человек) и социальных учреждениях «Лунный камень» (9) и «Обские зори» (9 размещены, ещё двое, предполагающихся к размещению в настоящее время находятся на госпитализации). Всего размещено 56 человек, остальные проживают у родственников. По информации мэрии, в доме проживал 161 человек, включая арендаторов жилья. В настоящее время из средств городского бюджета (9,7 млн руб.) произведено 196 выплат пострадавшим: 51 выплата по 100 тыс руб на каждого собственника жилья и доме и 145 выплат по 32 тыс руб. на каждого проживавшего. Кроме того, предполагаются с ближайшее время выплаты из областного бюджета (27,7 млн.) по четырём направлениям: 10 тыс (каждому проживавшему в доме), 50 тыс (компенсация частичной утраты имущества) и 100 тыс (компенсация полной утраты имущества), 400 тыс (компенсация вреда здоровью) и 1 млн руб (выплата родственникам погибших).

 

Ранее редакция сообщала о задержании и аресте подозреваемых в причастности к взрыву.

 

 

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : помощь пострадавшим на Линейной погашение ипотеки взрыв газа


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