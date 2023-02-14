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Место ТЭЦ-6 займет промышленный парк с уклоном в оборонку

  • 14/02/2023, 10:09
Автор:
производство для нужд Минобороны
Документы по проекту разработчик намерен представить на Дальневосточном экономическом форуме.

— На данный момент мы завершаем разработку бизнес-плана создания промышленного парка на площадке бывшей ТЭЦ-6. В презентационном формате он будет готов в июне, а в сентябре мы планируем представить проект на Дальневосточном экономическом форуме, — сообщил редакции юрист ООО «Инженерные сети трейд» Климент Анисимов.

Кадры для промышленных предприятий

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К сентябрю компания планирует построить в парке первое типовое производственное здание площадью 10 тысяч кв. м и запустить его в эксплуатацию. Сейчас завершается разработка этого проекта, параллельно идет проработка инженерной инфраструктуры парка, транспортных развязок. Планируется построить 60 зданий, общая площадь ― 600 тысяч кв. м.

— Площадь парка составляет 360 га. Мы планируем размещать на территории типовые промышленные цеха под нужды резидентов. Здания станут предоставляться в аренду, управляющая компания будет заниматься содержанием площадки, оказанием коммунальных и прочих услуг, а производственные компании смогут заниматься выпуском продукции и зарабатыванием прибыли, — пояснил он.

В качестве административного помещения пока будет задействован корпус ТЭЦ-6. Что касается остальных зданий несостоявшейся теплостанции, то сейчас они проходят обследование. Если будет возможно адаптировать объекты к новым требованиям, то их реконструируют и запустят в эксплуатацию, если нет, то их снесут. В планах инициатора проекта — восстановление железнодорожной ветки до промышленной площадки. Она пройдет через старое Толмачевское шоссе в сторону Клещихи.

Что касается специализации парка, то, по словам собеседника редакции, он будет ориентирован на реализацию совместных с Минобороны РФ проектов.

— В цехах будут размещаться смежные с оборонно-промышленным комплексом высокотехнологичные производства, они необходимы для формирования производственных цепочек с предприятиями оборонного комплекса, — отметил Климент Анисимов. — На Дальневосточном форуме в сентябре мы планируем представить проект, чтобы привлечь как потенциальных инвесторов, так и резидентов. Соответствующие консультации и переговоры уже проводим на федеральном уровне, потому что на местном уровне нам не всегда идут на встречу.

промышленно-логистический парк

Инвестор хочет вложить 30 млрд рублей в промышленно-логистический парк под Новосибирском

Собеседник редакции подтвердил, что на стартовом этапе инвестиции в проект составят около 30 млрд рублей. Для реализации проекта компания планирует привлечь еще одного-двух крупных инвесторов. Что касается трудовых ресурсов, то их инициатор проекта рассчитывает найти в близлежащих населенных пунктах: Верх-Тула, Толмачевский сельсовет, город Обь.

ООО «Инженерные сети трейд» создано в 2015 году. Уставный капитал — 70 млн рублей, выручка в 2021 году — 38,2 млн (+3598%), чистая прибыль — 1,2 млн (+677%). Директор ― Андрей Алексеев, ему принадлежат 20% акций компании, 55% ― у ООО «Тяжарматура» и 25% — у ООО «Завод инженерного оборудования». Директором и собственником этих компаний также является Андрей Алексеев.

Ранее компания занималась поставками российского и импортного инженерного оборудования в регионы России. С 2016 года развивает собственное производство котлов и насосов. Промышленные площадки компании расположены в Новосибирской области и Алтайском крае, на собственных площадках. Перевозить эти предприятия на территорию промышленного парка в Новосибирск «Инженерные сети трейд» не планируют.

Ранее редакция рассказывала о том, что под Новосибирской реализуется крупный парковый проект, а в правительстве региона ожидают старта нескольких новых индустриальных парков

Фото предоставлено Климентом Анисимовым

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленный парк производство для нужд Минобороны кадры для промышленности


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