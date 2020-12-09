«Новосибирскэнергосбыт» оценивает рынок альтернативной энергетики

— «Новосибирскэнергосбыт» планирует реализовать проект, связанный с солнечными электростанциями. Первая установлена на крыше офиса компании на Орджоникидзе, 32. В дальнейшем это направление будет развиваться, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности Новосибирской области Александр Люлько. — В перспективе «Новосибирскэнергосбыт» планирует организовать сервис по установке таких электростанций.

Он заявил, что прежнее руководство компании рассматривало солнечную энергетику как конкуренцию основной деятельности.

— Нынешнее заинтересовано в развитии этой темы, и мы будем им в этом помогать, — подчеркнул Люлько. — В Новосибирске достаточно солнечных дней, чтобы обеспечивать дома электричеством и даже отапливать. В частных домах в США и Европе эта тема развивается уже давно. В Сибири с ней активно работают в Республике Алтай.

Он не исключил, что подобные станции можно будет устанавливать и на муниципальных предприятиях, спортивных объектах.

Ранее пресс-служба «Новосибирскэнергосбыта» сообщала, что пилотная электростанция будет включать солнечные панели, размещенные на крыше и фасадах здания, систему слежения за Солнцем на прилегающей к офисному центру территории, инверторный модуль и блок мониторинга. Оборудование будет круглогодично генерировать электрическую энергию для офисного здания. Эксплуатация станции приведет к сокращению выбросов углекислого газа на 900 тонн за 25 лет.

— Мы живем в то время, когда эко-повестка перестала быть декларацией о намерениях, и от компаний ждут конкретных действий. «Новосибирскэнергосбыт» в рамках стратегии развития возобновляемых источников энергии решил показать на собственном примере как в сибирских условиях успешно их использовать, — заявили в компании ответ на запрос Infopro54. — Электростанция включает в себя 81 солнечную панель на крыше и фасадах здания, ее мощность составляет 36 кВт и покроет около 10% потребления всей электроэнергии офиса.

Тестируя пилотный проект, «Новосибирскэнергосбыт» ставит перед собой задачу занять место на рынке источников альтернативной энергетики в части выполнения работ по строительству и эксплуатации солнечных электростанций.

— Мы, реализуя этот проект, получаем опыт строительства и эксплуатации источников солнечной энергии в условиях Сибири, и на собственном примере демонстрируем эффективность и возможности солнечной энергетики, — пояснили редакции. — Стоит отметить, что солнечная электростанция помогает сократить уровень выбросов углекислого газа более чем на 33 тонны в год, а также сократить затраты на электроэнергию в среднем на 150 000 рублей в год.

Строительство пилотной станции осуществляется в партнерстве с производителем фотоэлектрических солнечных модулей (ФЭМ). О какой компании конкретно идет речь, энергетики не уточняют.

В начале 2021 года «Новосибирскэнергосбыт» планирует представить на региональном рынке комплексные решения для солнечной энергетики «под ключ» мощностью от 1 кВт до 20 МВт. Стоимость каждого проекта будет рассчитываться индивидуально — в зависимости от потребностей клиента, условий размещения и т.п. Источники альтернативной энергии предполагается устанавливать для электроснабжения торговых и бизнес-центров, для освещения улиц и площадей, а также использовать в труднодоступных районах, где строительство источников традиционной энергии и линейных объектов для передачи электрической энергии невозможно или экономически нецелесообразно.

Гендиректор и собственник компании NEOSUN Energy (в России представлена ООО «Неосан Энерджи Рус») Илья Лихов рассказал Infopro54, что его компания участвовала в тендере по выбору подрядчика для реализации этого проекта, который проводил «Новосибирскэнергосбыт».

— Мы в течение года консультировали заказчика этого проекта, а когда наступил момент подписания контракта, заказчик по формальному тендеру отдал проект алтайской компании, которая не имеет никакого отношения к солнечной энергетике и даже не имела опыта реализации солнечных электростанций. В итоге проектирование было выполнено некорректно, а заказчик уже обратился к нам за консультацией, — поясняет он. — Это очень яркий, но, к сожалению, не единственный пример для России. В нашей стране всего 2-3 компании сегодня обладают сильными компетенциями в солнечной энергетике, и понятно, что их условия работы и цены могут отличаться от того, что предлагают менее опытные игроки рынка или те, кто просто хочет заработать не заботясь о последствиях, и это стоит учитывать при проведении тендеров.

Что касается инициативы новосибирских энергетиков, то Лихов оценил ее очень положительно.

— Очень радует, что в регионе есть инициаторы, готовые развивать солнечную энергетику. Особенно в том формате, который «Новосибирскэнергосбыт» для себя выбрал: готовые решения для B2B сегмента. Это правильное направление, с точки зрения целевой аудитории, — говорит эксперт. — В рамках текущего опыта я бы им посоветовал более внимательно подходить к выбору поставщиков оборудования и подрядчиков, чтобы на старте не испортить то, что затеяли.

Фото с сайта ОАО «Новосибирскэнергосбыт»