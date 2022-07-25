«Искитимцемент» увеличил производство продукции

В первом полугодии АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») произвело 528 тыс. и реализовало 515 тыс. тонн цемента –на 6% и 5% соответственно больше, чем за шесть месяцев 2021-го, сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что наиболее востребованным остается ЦЕМ I 42,5Б, используемый при изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве. За шесть месяцев 2022 года произведено 223 тыс. тонн цемента данного вида, что составляет 42% от общего объема выпущенной продукции. Востребованным остается также ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б: в первом полугодии 2022-го произведено 114 тыс. тонн такого цемента (22% от общего объема выпущенной продукции). На третьем месте по объему отгрузки – ЦЕМ 0 42,5Б. За отчетный период завод выпустил 67 тыс. тонн этого вида продукции (13%).

— С учетом современной политической и экономической ситуации в мире, стране, высокой волатильности рынка мы ожидаем снижения объемов потребления цемента. По итогам года планируем произвести и реализовать порядка 1,15 млн тонн стройматериала, — отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») – одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири, расположено на левом берегу реки Бердь в городе Искитим Новосибирской области. Является системообразующим, оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.

Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента в год. Функционируют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по «мокрому» способу.