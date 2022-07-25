Новосибирский крупный производитель стеклотары увеличил выпуск облегченных бутылок

Компании удалось сократить время переналадки оборудования и маршрут перемещения инструментов и персонала.

В результате перенастройки производственных процессов на заводе оптимизирована работа одной из линий по производству облегченной бутылки методом NNPВ (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание) – когда бутылка получается легче стандартной при тех же геометрических размерах. По итогам первого полугодия доля таких стеклоизделий в общем объеме продукции составляет 79%. Реализация тарного стекла, выпущенного на «образцовом» конвейере, формирует более 10% выручки предприятия.

«Мы продолжим инвестировать в развитие мощностей, но не менее важным направлением для роста эффективности нашего бизнеса является устранение потерь. Специалистам удалось на 11% сократить время переналадки стеклоформующих машин для перехода с выпуска одной номенклатуры стеклоизделий на другую, минимизировать простой оборудования. Используя методы lean management, оптимизировали загрузку стекловаренной печи, увеличили выход годной продукции на 8%», – подчеркнул генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

Кроме того, в компании усовершенствовали взаимодействие между подразделениями, благодаря изменению алгоритмов работы участков ремонта оборудования, автоматических систем управления и метрологического обеспечения, маршрут перемещений инструментов, материальных ресурсов и персонала стал короче в два раза.При этом на «Сибстекле» ищут возможности снижать нагрузку на сотрудников. Например, разработана и введена в эксплуатацию динамическая установка для закрепления стреперного пистолета при упаковке паллет на станке, тогда как ранее необходимые операций выполняли вручную.

Директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камилла Волосская отметила, что несмотря на высокий уровень организации производства в компании смогли найти внутренние резервы для улучшений.