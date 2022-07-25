Открыты продажи квартир комфорт-класса в масштабном проекте с двором-парком в Калининском районе Новосибирска

В квартале семейного формата представлены как кирпично-монолитные дома комфорт-класса — «Расцветай на Игарской», так и панельные новостройки класса «стандарт» — «Акация на Игарской». Площадь квартала — более 15 га.

Новый девелоперский проект строится по принципу «город в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории квартала застройщик зарезервировал земельный участок под строительство общеобразовательной школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — все необходимое расположено внутри квартала.

В одной локации можно приобрести квартиру как в кирпично-монолитном доме, так и в панельной новостройке.

Уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает квартал комфортным для семей с детьми. Остановка общественного транспорта «Игарская»», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы №10, №103, №219 и №211 им. Л.И. Сидоренко — все в шаговой доступности. В 10 минутах езды — лесопарковая зона, с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор», велнес-центром для восстановления и релакса «Мира Термы», банной усадьбой «Емеля».

23-этажный жилой дом «Расцветай на Игарской» — комфорт и функциональность в каждой детали. Просторные подъездные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов, формируют определенный уровень жизни новоселов.

Теплый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, — также неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Игарской» предусмотрены оборудованные машиноместа, где автомобили находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Критерием комфорта служит не только современный дом, построенный из качественных материалов, но и безопасная придомовая территория. У «Расцветай на Игарской» — уютное закрытое пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция двора-парка позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет не выезжая за пределы собственного двора. Внутреннее придомовое пространство разделено на зоны: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейтдорожками с удобной навигацией.

В «Расцветай на Игарской» можно приобрести квартиры от 27 до 61 кв. м., продуманные, эргономичные планировки которых подходят для разных сценариев проживания. Чтобы не загромождать квартиру и повысить функциональность жилого пространства, в новостройке предусмотрены кладовые для неспользуемых сезонных вещей, спортивного инвентаря и автомобильных шин.

Покупая квартиру в домах «Расцветай на Игарской», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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