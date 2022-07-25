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Открыты продажи квартир комфорт-класса в масштабном проекте с двором-парком в Калининском районе Новосибирска

  • 25/07/2022, 13:30
новостройки в Новосибирске
ГК «Расцветай» приступила к реализации масштабного проекта комплексной застройки в Калининском районе.

В квартале семейного формата представлены как кирпично-монолитные дома комфорт-класса — «Расцветай на Игарской», так и панельные новостройки класса «стандарт» — «Акация на Игарской». Площадь квартала — более 15 га.

Новый девелоперский проект строится по принципу «город в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории квартала застройщик зарезервировал земельный участок под строительство общеобразовательной школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов все необходимое расположено внутри квартала.

В одной локации можно приобрести квартиру как в  кирпично-монолитном доме, так и в панельной новостройке.

Уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает квартал комфортным для семей с детьми. Остановка общественного транспорта «Игарская»», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы №10, №103, №219 и №211 им. Л.И. Сидоренко — все в шаговой доступности. В 10 минутах езды лесопарковая зона, с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор», велнес-центром для восстановления и релакса «Мира Термы», банной усадьбой «Емеля».

новостройки в Новосибирске

23-этажный жилой дом «Расцветай на Игарской» — комфорт и функциональность в каждой детали.

23-этажный жилой дом «Расцветай на Игарской» — комфорт и функциональность в каждой детали. Просторные подъездные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов, формируют определенный уровень жизни новоселов.

Теплый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, — также неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Игарской» предусмотрены оборудованные машиноместа, где автомобили находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Критерием комфорта служит не только современный дом, построенный из качественных материалов, но и безопасная придомовая территория. У «Расцветай на Игарской» — уютное закрытое пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция двора-парка позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет не выезжая за пределы собственного двора. Внутреннее придомовое пространство разделено на зоны: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейтдорожками с удобной навигацией.

В «Расцветай на Игарской» можно приобрести квартиры от 27 до 61 кв. м., продуманные, эргономичные планировки которых подходят для разных сценариев проживания. Чтобы не загромождать квартиру и повысить функциональность жилого пространства, в новостройке предусмотрены кладовые для неспользуемых сезонных вещей, спортивного инвентаря и автомобильных шин.

Покупая квартиру в домах «Расцветай на Игарской», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Новости бизнесаЦентр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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ООО «СЗ «Аквамарин». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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