В АО «РЭС» подвели итоги ремонтной программы за 2019 год

Качественно и своевременно выполненные ремонтные работы позволяют поддерживать оборудование в исправном состоянии и обеспечивать стабильное функционирование всего электросетевого комплекса региона, особенно в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Поэтому в АО «РЭС» тщательно подходят к планированию ремонтных программ, выделяя приоритетные направления, определяя целевые программы и разрабатывая конкретные пообъектные планы.

За 2019 год коллективу АО «РЭС» удалось выполнить в полном объеме или даже с превышением практически все показатели по реализации ремонтной программы, в том числе:

провести ремонт 1586 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;

выполнить мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 1401 подстанции напряжением 10–110 кВ;

осуществить замену 181 высоковольтного ввода при капитальном ремонте ПС 35-110 кВ;

заменить 1656 единиц опорно-стержневой изоляции на полимерную в целях повышения надежности работы подстанционного оборудования;

заменить 117 корпусов комплектных трансформаторных подстанций.

Одним из приоритетных направлений в ремонтной программе АО «РЭС» в 2019 года стала расчистка и расширение просек линий электропередачи, осуществляемая в целях обеспечения безаварийной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов. За 2019 года энергетикам удалось расчистить 2232 га трасс воздушных линий всех классов напряжения, что превышает годовой план на 40%. В немалой степени этому способствовало применение новейших образцов специальной техники.

Достигнутые результаты в рамках реализации ремонтной программы АО «РЭС» в 2019 году не только позволили существенно снизить аварийность в сетях предприятия, но и способствовали выполнению основной задачи компании – обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании