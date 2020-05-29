Борис Горкунов готов уйти из Новосибирска с 30-миллиардным проектом

ГК «Горкунов» за 7 лет намерена вложить в развитие мясного кластера Новосибирской области свыше 30 млрд рублей. Группа планирует создать в шести районах региона около 30 ферм. К 2027 году в хозяйствах компании будут содержаться 160 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом на минувшей неделе сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов. В ГК корреспонденту Infopro54 эту информацию подтвердили, добавив, что речь идет о создании не только ферм, но и откормочных площадок по разведению крупного рогатого скота мясного направления в ряде районов области.

— АО ГК «Горкунов» работает над осуществлением коммерческого проекта строительства животноводческих ферм мясного скотоводства, — рассказывает учредитель компании, гендиректор ГК Борис Горкунов. — С администрацией Новосибирской области и трех муниципальных районов мы работаем в тесном контакте по развитию фермерских хозяйств, оказываем существенное финансовое инвестирование и оздоровление их экономики. Только за 2020 год наша компания инвестировала в эти новые проекты на территории региона более 1 млрд рублей собственных средств.

В компании напомнили, что в настоящее время ГК «Горкунов» ведет строительство двух селекционных центров (семеноводческого и животноводческого) в Колыванском районе. Кроме того, на территории Новосибирской области ГК построила несколько тепличных комплексов. Данные проекты реализуются исключительно на средства входящих в группу компаний, без привлечения бюджетных денег в качестве господдержки

Что касается нового проекта, то он впервые был анонсирован еще в феврале правительством региона, в частности, вице-губернатором Вячеславом Ярмановым. Тем не менее проект стал открытием для представителей областного депутатского корпуса. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности парламента 27 мая.

— Мы говорим о том, что и инвестиционную программу, и программу переработки сельхозпродукции, и программу пространственного развития территорий необходимо комплексно рассматривать, — говорит зампредседателя комитета Ирина Диденко. — Если появляется новый гигантский игрок, то кому он составит конкуренцию и кого в конечном итоге вытеснит с рынка? Привлекая инвестиции, создавая рабочие места, сколько мы при этом потеряем? Необходимо информировать депутатов о том, что подобные игроки появляются, чтобы мы об этом не постфактум узнавали, а на стадии разработки и принятия этих решений.

Более радикален в высказываниях относительно нового крупного игрока на рынка АПК области был председатель областного заксобрания Андрей Шимкив.

— Ваш зам Пахомов прокомментировал в СМИ огромный инвестпроект на 30 млрд рублей, который реализует Горкунов, — обратился на заседании комитета Шимкив к главе регионального минсельхоза Евгению Лещенко. — Я понимаю, что Ярманов пшеницу от овса не отличает, но когда замминистра комментирует такие проекты, то хотелось бы, чтобы депутаты знали о них. Мы впервые об этом слышим, никто ничего не знает. Доволенский район: глаза открыл — 28 тысяч га «ушли», ни одного закона нет, просто ни одного. Хотелось бы информацию какую-то иметь. Этот проект не только инвестиционный, но, по сути, политический. Земля уходит десятками тысяч гектаров, хотелось бы что-то знать.

Как сообщают в минсельхозе области, в настоящее время идет процесс оформления в аренду земельных участков не только в Доволенском, но и в других районах, где проект будет реализован.

— Получение в аренду неиспользуемых угодий под проект происходит в обычном порядке, как у любого желающего, — уточняет со своей стороны Борис Горкунов, — На основе коммерческой заинтересованности, по рыночным ценам, с обязательной регистрацией в госорганах.

Комментируя претензии областных депутатов, он ссылается на нормы федерального законодательства и результаты собственных маркетинговых исследований.

— Наши выводы о необходимости вложения СОБСТВЕННЫХ средств основаны на материалах маркетингового исследования потребности населения Новосибирской области и Сибирского федерального округа в качественной мясной продукции. Наше решение по инвестированию основано на статистике и огромном количестве неиспользуемых пустых земель в регионе. Поэтому мы не основываем свое решение только на личном мнении отдельных депутатов с пониженной социальной ответственностью и, к сожалению, не очень ответственных перед населением области, мы не спрашиваем у них разрешения, которое и не требуется в соответствии с федеральным законодательством, — говорит Горкунов.

По словам инвестора, в случае дальнейших претензий со стороны депутатского корпуса он готов покинуть животноводческий рынок Новосибирской области.

— Если заксобрание Новосибирской области будет настолько против нашей инициативы по инвестированию своей собственной прибыли на территории районов Новосибирской области, то мы, конечно же, можем рассмотреть их список претензий и уйти с инвестициями в другие области, где у нашей компании будет более здоровый морально-психологический и инвестиционно-привлекательный климат, — говорит Борис Горкунов.

Стоит напомнить, что это уже не первое заявление областных депутатов против крупных животноводческих хозяйств, работающих в регионе. В частности, председатель заксобрания ранее неоднократно критиковал господдержку проектов аграрного комплекса Штефана Дюрра в Черепановском районе (холдинг «ЭкоНива» — ООО «Сибирская нива»). Общая площадь сельхозугодий компании в Новосибирской области сегодня составляет 105300 га (на 01.05.2020). Общее поголовье КРС — 30000 голов, фуражных коров — 14850 (на 01.05.2020), говорится на сайте компании. В конце 2019 года компания представляла на рассмотрение инвестиционного совета области 3 проекта с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей. Кроме того, холдинг строит в области завод по переработке молока стоимостью 21 млрд рублей. Еще один крупный инвестор из сферы АПК, который вызвал недовольство депутатов, — ООО «КФХ Русское поле». Компания реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в Каргатском районе с 2012 года. Общие вложения в его реализацию составили около 8 млрд рублей. Площадь комплекса занимает 146 га, а обрабатываемых площадей — 33 тысячи га. Инвестор проекта, в свою очередь, говорил, что господдержка компании мизерная

— Развитие сельских территорий возможно в развитии небольших сельхозорганизаций разных форм собственности, — говорит Ирина Диденко. — Крупные, можно сказать, гигантские компании имеют большие конкурентные преимущества перед мелкими, средними предприятиями и, соответственно, вытесняют их с рынка, и село, скажем так, не имеет средств к существованию. С нашей стороны идет посыл о необходимости комплексного рассмотрения этих вопросов — не с целью получения инвестиций, а с целью развития села на всей территории Новосибирской области, по сути, распределение ресурсов, чтобы дать работу большинству сельских жителей.

Сами депутаты аргументируют свою позицию необходимостью комплексного развития сельских территорий, в том числе с учетом интересов более мелких хозяйствующих субъектов.

В то же время депутаты, многие из которых тоже являются сельскими товаропроизводителями, сами отмечали, что поголовье скота в регионе в последние годы сохраняется именно за счет тех районов, где действуют крупные хозяйства.

По информации регионального минсельхоза, в организациях по разведению мясного скота сейчас содержится 2,3 тысячи коров. В организациях по разведению молочного скота — 28,4 тысячи коров. Летом 2019 года представители правительства региона говорили, что развитие специализированного мясного скотоводства является для области особенно актуальным, так как местные сельхозпроизводители обеспечивают внутренний спрос в мясе говядины всего на 65%.

Фото пресс-службы правительства