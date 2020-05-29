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Борис Горкунов готов уйти из Новосибирска с 30-миллиардным проектом

…если заксобрание региона будет против инициативы компании по инвестированию собственной прибыли на территории районов области.
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  • 29/05/2020, 15:56
Автор: Евгения Серёгина
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Группа планирует создать в шести районах региона около 30 ферм, где к 2027 году будут содержаться 160 тысяч голов мясного скота.

ГК «Горкунов» за 7 лет намерена вложить в развитие мясного кластера Новосибирской области свыше 30 млрд рублей. Группа планирует создать в шести районах региона около 30 ферм. К 2027 году в хозяйствах компании будут содержаться 160 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом на минувшей неделе сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов. В ГК корреспонденту Infopro54 эту информацию подтвердили, добавив, что речь идет о создании не только ферм, но и откормочных площадок по разведению крупного рогатого скота мясного направления в ряде районов области.

 АО ГК «Горкунов» работает над осуществлением коммерческого проекта строительства животноводческих ферм мясного скотоводства,  рассказывает учредитель компании, гендиректор ГК Борис Горкунов.  С администрацией Новосибирской области и трех муниципальных районов мы работаем в тесном контакте по развитию фермерских хозяйств, оказываем существенное финансовое инвестирование и оздоровление их экономики. Только за 2020 год наша компания инвестировала в эти новые проекты на территории региона более 1 млрд рублей собственных средств.

В Колыванском районе появятся два крупных селекционных центра

В компании напомнили, что в настоящее время ГК «Горкунов» ведет строительство двух селекционных центров (семеноводческого и животноводческого) в Колыванском районе. Кроме того, на территории Новосибирской области ГК построила несколько тепличных комплексов. Данные проекты реализуются исключительно на средства входящих в группу компаний, без привлечения бюджетных денег в качестве господдержки.

Что касается нового проекта, то он впервые был анонсирован еще в феврале правительством региона, в частности, вице-губернатором Вячеславом Ярмановым. Тем не менее проект стал открытием для представителей областного депутатского корпуса. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности парламента 27 мая.

 Мы говорим о том, что и инвестиционную программу, и программу переработки сельхозпродукции, и программу пространственного развития территорий необходимо комплексно рассматривать,  говорит зампредседателя комитета Ирина Диденко.  Если появляется новый гигантский игрок, то кому он составит конкуренцию и кого в конечном итоге вытеснит с рынка? Привлекая инвестиции, создавая рабочие места, сколько мы при этом потеряем? Необходимо информировать депутатов о том, что подобные игроки появляются, чтобы мы об этом не постфактум узнавали, а на стадии разработки и принятия этих решений.

Более радикален в высказываниях относительно нового крупного игрока на рынка АПК области был председатель областного заксобрания Андрей Шимкив.

 Ваш зам Пахомов прокомментировал в СМИ огромный инвестпроект на 30 млрд рублей, который реализует Горкунов,  обратился на заседании комитета Шимкив к главе регионального минсельхоза Евгению Лещенко.  Я понимаю, что Ярманов пшеницу от овса не отличает, но когда замминистра комментирует такие проекты, то хотелось бы, чтобы депутаты знали о них. Мы впервые об этом слышим, никто ничего не знает. Доволенский район: глаза открыл  28 тысяч га «ушли», ни одного закона нет, просто ни одного. Хотелось бы информацию какую-то иметь. Этот проект не только инвестиционный, но, по сути, политический. Земля уходит десятками тысяч гектаров, хотелось бы что-то знать.

Как сообщают в минсельхозе области, в настоящее время идет процесс оформления в аренду земельных участков не только в Доволенском, но и в других районах, где проект будет реализован.

 Получение в аренду неиспользуемых угодий под проект происходит в обычном порядке, как у любого желающего,  уточняет со своей стороны Борис Горкунов,  На основе коммерческой заинтересованности, по рыночным ценам, с обязательной регистрацией в госорганах.

Комментируя претензии областных депутатов, он ссылается на нормы федерального законодательства и результаты собственных маркетинговых исследований.

 Наши выводы о необходимости вложения СОБСТВЕННЫХ средств основаны на материалах маркетингового исследования потребности населения Новосибирской области и Сибирского федерального округа в качественной мясной продукции. Наше решение по инвестированию основано на статистике и огромном количестве неиспользуемых пустых земель в регионе. Поэтому мы не основываем свое решение только на личном мнении отдельных депутатов с пониженной социальной ответственностью и, к сожалению, не очень ответственных перед населением области, мы не спрашиваем у них разрешения, которое и не требуется в соответствии с федеральным законодательством, — говорит Горкунов.

По словам инвестора, в случае дальнейших претензий со стороны депутатского корпуса он готов покинуть животноводческий рынок Новосибирской области.

 Если заксобрание Новосибирской области будет настолько против нашей инициативы по инвестированию своей собственной прибыли на территории районов Новосибирской области, то мы, конечно же, можем рассмотреть их список претензий и уйти с инвестициями в другие области, где у нашей компании будет более здоровый морально-психологический и инвестиционно-привлекательный климат,  говорит Борис Горкунов.

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Стоит напомнить, что это уже не первое заявление областных депутатов против крупных животноводческих хозяйств, работающих в регионе. В частности, председатель заксобрания ранее неоднократно критиковал господдержку проектов аграрного комплекса Штефана Дюрра в Черепановском районе (холдинг «ЭкоНива» — ООО «Сибирская нива»). Общая площадь сельхозугодий компании в Новосибирской области сегодня составляет 105300 га (на 01.05.2020). Общее поголовье КРС — 30000 голов, фуражных коров — 14850 (на 01.05.2020), говорится на сайте компании. В конце 2019 года компания представляла на рассмотрение инвестиционного совета области 3 проекта с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей. Кроме того, холдинг строит в области завод по переработке молока стоимостью 21 млрд рублей. Еще один крупный инвестор из сферы АПК, который вызвал недовольство депутатов, — ООО «КФХ Русское поле». Компания реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в Каргатском районе с 2012 года. Общие вложения в его реализацию составили около 8 млрд рублей. Площадь комплекса занимает 146 га, а обрабатываемых площадей — 33 тысячи га. Инвестор проекта, в свою очередь, говорил, что господдержка компании мизерная.

Областной закон о господдержке АПК планируют принять в марте–апреле

Сами депутаты аргументируют свою позицию необходимостью комплексного развития сельских территорий, в том числе с учетом интересов более мелких хозяйствующих субъектов.

 Развитие сельских территорий возможно в развитии небольших сельхозорганизаций разных форм собственности,  говорит Ирина Диденко.  Крупные, можно сказать, гигантские компании имеют большие конкурентные преимущества перед мелкими, средними предприятиями и, соответственно, вытесняют их с рынка, и село, скажем так, не имеет средств к существованию. С нашей стороны идет посыл о необходимости комплексного рассмотрения этих вопросов — не с целью получения инвестиций, а с целью развития села на всей территории Новосибирской области, по сути, распределение ресурсов, чтобы дать работу большинству сельских жителей.

В то же время депутаты, многие из которых тоже являются сельскими товаропроизводителями, сами отмечали, что поголовье скота в регионе в последние годы сохраняется именно за счет тех районов, где действуют крупные хозяйства.

По информации регионального минсельхоза, в организациях по разведению мясного скота сейчас содержится 2,3 тысячи коров. В организациях по разведению молочного скота — 28,4 тысячи коров. Летом 2019 года представители правительства региона говорили, что развитие специализированного мясного скотоводства является для области особенно актуальным, так как местные сельхозпроизводители обеспечивают внутренний спрос в мясе говядины всего на 65%.

Фото пресс-службы правительства 

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