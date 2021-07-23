«Искитимцемент» выполнил полугодовой план по производству и реализации продукции

За период с января по июнь АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») произвело 495 тыс. и реализовало 488 тыс. тонн цемента, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2020-го, сообщили в пресс-службе компании.

Завод предлагает потребителям восемь видов продукции. Продолжает увеличиваться спрос на бездобавочные высокомарочные цементы: в первой половине 2021 года их доля в общем объеме готовой продукции, отгруженной клиентам, достигла 72%. Растет востребованность и сепарированного цемента, выпуск которого стал возможен после ввода в эксплуатацию в 2020-м современной сепараторной установки, а также специальных цементов для дорожного строительства.

По-прежнему пользуется популярностью палетированный цемент: за шесть месяцев 2021 года клиенты приобрели 38 тыс. тонн стройматериала в мешках, размещенных на поддонах (55% от всей реализованной в бумажной таре продукции), аналогичный показатель 2020-го – 34 тыс. тонн (41,8%). С целью удовлетворения потребительского спроса на палетированный цемент, в 2019 году для цеха «Погрузка» приобрели дополнительный палетообмотчик и вилочный погрузчик. Развитие данного направления будет продолжено.

— Благодаря слаженной работе коллектива достигнуты плановые показатели по производству и реализации продукции за шесть месяцев текущего года, – комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Выполнение годового плана зависит от потребностей рынка. Общее повышение экономической активности и увеличение доходов россиян, комплексная реализация программ льготной ипотеки и субсидирования ставки по текущим кредитам для застройщиков позволят нам сохранить темпы развития предприятия и выпускать продукцию, которая полностью соответствует требованиям клиентов.

Напомним, сегодня предприятие выпускает два вида портландцемента согласно ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования»: ЦЕМ I 42,5Н ДП (применяется для бетона покрытий автомобильных дорог) и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО (предназначен для изготовления бетона оснований автомобильных дорог). Учитывая, что Стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 года предусматривает увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране до 50%, руководство АО «ХК «Сибцем» рассчитывает на повышение спроса на «дорожные» цементы. Кроме этого, с 1 января 2022-го ожидается отмена ГОСТ 10178-85, в соответствии с которым производится ПЦ500-Д0-Н, используемый для дорожных покрытий. Следовательно, данный вид продукции выпускаться не будет, заменить его способен ЦЕМ I 42,5Н ДП.