Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Четвертая попытка отзыва с должности главы города Анатолия Локтя пока зашла дальше предыдущих и получила хотя бы официальный статус, а именно, в избирательной комиссии было зарегистрировано уведомление о проведении соответствующей кампании от ее инициаторов — депутата горсовета Игоря Украинцева (независимый, объединение «Лига эффективности») и депутата Заксобрания Дарьи Карасевой («Новые люди»). Новосибирские СМИ преподнесли это как официальный старт кампании по отзыву градоначальника. Однако, согласно уставу Новосибирска, от подачи уведомления в избирком до реальной процедуры отзыва еще как до «Пекинской пасхи» или, как однажды выразился один из местных политических деятелей, правда, уже по другому поводу, «как до Луны на четвереньках». Дело в том, что за определенный период времени «отзыванты» должны собрать и официально зарегистрировать инициативную группу в количестве не менее тысячи человек, затем эта группа (опять же в определенный период времени) обязана собрать не менее 60 тысяч подписей жителей Новосибирска, которые должны предоставить подписчикам и некоторые свои персональные данные.

— Одно дело — лайк или репост в соцсетях, — считают эксперты Центра деловой жизни (ЦДЖ). — Другое — прийти и поставить автограф с паспортными данными. Собрать сочувствующих на массовое мероприятие — задача еще трудней, учитывая жару, дачи, коронавирус и лень.

В пользу последнего фактора — лени — говорят результаты выборов мэра Новосибирска в 2019 году, в которых приняли участие чуть более 20% зарегистрированных избирателей, причем более половины из них поддержали действующего главу города. Сильной жары 8 сентября 2019 года не было, а про коронавирус не только в Новосибирске, но даже в мире еще не слышали. И это, почеркнем, активность заинтересованных в политической жизни города новосибирцев.

Но даже если предположить, что будут собраны тысяча инициаторов и 60 тысяч подписей, это все равно еще не будет означать отзыв мэра. По информации городской избирательной комиссии, в этом случае горсовет Новосибирска должен назначить процедуру отзыва, и если более половины зарегистрированных в Новосибирске избирателей (599 тысяч человек) выскажутся в поддержку данной инициативы, мэр будет считаться отозванным.

Стоит напомнить, что это уже четвертая попытка отзыва градоначальника. Первый раз инициативу отзыва на публичных слушаниях по изменениям городского устава озвучил общественник Александр Горев, предложивший снизить планку отзывающих с 50% до 10%.

Второй раз с инициативой отзыва выступили перед выборами горсовета текущего созыва кандидаты от коалиции «Новосибирск 2020». Правда, они изначально намеревались отзывать не снизу, а сверху — непосредственно силами депутатов: два года подряд поставить большинством депутатских голосов мэру «неуд» за работу. Однако коалиционеров в горсовете только четверо, и даже вкупе с еще несколькими независимыми депутатами им не хватает голосов против подавляющего большинства пока поддерживающих мэра единороссов и однопартийцев главы города — коммунистов.

После этого коалиционеры заявили о сборе подписей, однако пока подписи они собирают виртуально под соответствующей петицией, которую разместили в интернете. По словам коалиционеров, как только петиция преодолеет планку в 60 тысяч, сбор из виртуального пространства переместится в «оффлайн». Пока петицию подписали 23,1 тысячи человек, при том что она увидела свет в конце января 2021 года.

Наконец, еще одно заявление об отставке мэра звучало от жителей Челюскинского жилмассива, протестующих против строительства высотного дома на ул. Красноярской.