Власти расширили перечень отраслей для проектов на ТОСЭР «Линёво»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в перечень видов экономической деятельности (ОКВЭД) для получения преференций резидентами ТОСЭР «Линёво».

Ранее на ТОСЭР «Линёво» было разрешено всего несколько видов экономической деятельности (ОКВЭД), в отношении которых действовал льготный режим. Сейчас наоборот – допустимы почти все, за исключением 30 направлений.

Согласно постановлению Правительства РФ № 1149, подписанному в июле, особый режим на ТОСЭР «Линёво» не действует при реализации инвестиционных проектов в таких видах деятельности как «Лесозаготовка», «Рыболовство и рыбоводство», «Добыча нефти и природного газа», «Производство напитков» за исключением безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод, «Обработка и утилизация опасных отходов», «Забор, очистка и распределение воды», «Торговля оптовая» за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и др.