Имущество НИИТО может быть передано государству

Если суд установит факты приобретения должностными лицами, работающими в НИИТО, оборудования для частного медучреждения, имущественный комплекс клиники может отойти в госсобственность. Речь идет о здании по ул. Фрунзе и находящемся в нем оборудовании. Пока их в соответствующем госреестре нет. В настоящее время здание на ул. Фрунзе принадлежит компании ООО «Техинком», а АНО «Клиника НИИТО» является его арендатором.

При этом, как напомнил Галлямов, специальная межведомственная рабочая группа, созданная для разрешения конфликтной ситуации, с данной задачей справиться не смогла.

— Она не была обеспечена правовыми основами и полномочиями, которые могли бы помочь в решении этого вопроса, — говорит руководитель управления Росимущества. — Думаю, что в этом тонком и сложном вопросе должны разбираться правоохранительные органы: следствие, прокуратура, суд. Следствие должно детально разобраться. Уверен, что они это сделают, сработают эффективно, качественно, профессионально. Убежден, решение будет правильное и законное.

Пока, по словам Галлямова, вопрос окончательно не решен, несмотря на то, что ранее о передаче имущества на федеральный уровень со ссылкой на правоохранительные органы заявлял в своем открытом письме руководитель ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Цивьяна» Андрей Корыткин.

Напомним, что прошлый год оказался богатым на уголовные дела в отношении руководителей ряда медучреждений. Так, в частности, был оглашен обвинительный приговор экс-директору НИИТО Михаилу Садовому, обвиняемому в растрате.

Фото Юлии Даниловой