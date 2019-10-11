«Искитимцемент» выпустил за девять месяцев 776 тыс. тонн цемента

АО «Искитимцемент» подвело итоги работы за девять месяцев 2019 года. С января по сентябрь предприятие выпустило 776 тыс. тонн цемента, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Потребителям отгружено 774 тыс. тонн готовой продукции (-6,0% к уровню 2018-го), сообщили в пресс-службе предприятия.

Завод снабжает высококачественной продукцией организации строительной отрасли Сибирского федерального округа. За девять месяцев 2019 года в сибирские регионы направлено 89% произведенного цемента. Основным рынком сбыта выступает Новосибирская область – доля отгрузки в пределах данной территории в отчетном периоде составила 53% общего объема реализации. Большая часть продукции завода используется для строительства жилых зданий и производства железобетонных конструкций, асбестоцементных изделий, товарного бетона и сухих смесей.

С начала года авто- и железнодорожным транспортом потребителям доставлено 510,3 тыс. тонн навального цемента – 66% от общего объема отгруженной продукции. Реализация тарированного цемента в отчетном периоде составила 263,7 тыс. тонн: 104,8 тыс. – в «биг-бэгах» по 1 тонне и 158,9 тыс. – в бумажных мешках по 25 и 50 кг.

— По данным маркетологов АО «Искитимцемент», на протяжении девяти месяцев текущего года цементный рынок СФО демонстрирует положительную динамику: уровень потребления продукции вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. До конца 2019-го планируем произвести и реализовать около 1 млн тонн цемента, то есть по году общее снижение составит около 1%, — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Такие показатели связаны с уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки, а также высокой конкуренцией в отрасли. В будущем году планируем достичь роста показателей примерно на 6-7%. В любых рыночных условиях мы продолжаем работу по удовлетворению потребностей клиентов, сохранению конкурентных преимуществ, поддержанию стабильно высокого качества продукции и расширению ассортимента.

Фото: пресс-служба АО «Искитимцемент»