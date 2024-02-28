Искусственный интеллект со временем будет внедрен во все технологии и сервисы

Технологии искусственного интеллекта непременно станут частью окружающих нас процессов и сервисов, поделился мнением Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ в беседе с телеканалом «Россия 24».
По его словам, тема, связанная с ИИ, получила широкое распространение в современном обществе лишь в последние годы. И наверняка в будущем мир не будет знать ни одного процесса, в котором не было бы искусственного интеллекта. В качестве примера эксперт привел голосовой помощник Тамара с 3D-ватаром, который ВТБ представил в конце минувшего года.
— Вы можете, разговаривая с ним, осуществлять операции, проводить платежи, — добавил топ-менеджер.
В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» робот-консультант дает рекомендации клиентам по ряду инвестиционных стратегий.
— До 2026 года мы, как банк, перед собой ставим задачу — у каждого клиента — под клиентом мы имеем в виду в том числе и сотрудника — как минимум один цифровой советник. То есть фактически у каждого появится такой советник, — пояснил Вадим Кулик.
Он назвал цифровые помощники, искусственный интеллект одними из трендов современного развития финтеха. К иного рода трендам Кулик отнес достижение технологического суверенитета крупными отечественными компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе. Последним трендом стало стремление крупных участников рынка создавать такие сервисы, где пользователь не сталкивается с различного рода сложностями и затруднениями.
— За стратегический период до конца 2023 года цифровая трансформация принесла банку ВТБ более 300 млрд руб. экономического эффекта. И на горизонте ближайших лет этот эффект достигнет величины в 580 млрд руб, — заключил Вадим Кулик.
Фото: freepik.com — freepik
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