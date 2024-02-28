Комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска определила председателя

В правительстве Новосибирской области прошло первое организационное заседание конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатуры на должность мэра города Новосибирска. Председателем комиссии избран первый замгубернатора Юрий Петухов, его заместителем — спикер горсовета Дмитрий Асанцев. Также в ходе первого заседания был решен ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью конкурсной комиссии, сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, от правительства региона в комиссию также входят руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов и министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. От горсовета Новосибирска — председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по социальной политике и образованию Игорь Атякшев, а также заместители председателя горсовета Антон Тартышный и Николай Тямин.

Прием документов от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе на должность мэра стартует 1 марта и будет проходить до 15 марта включительно. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска состоится 4 апреля 2024 года.

О планах пойти на выборы уже заявляли девелопер Евгений Гаврилов и советник ООО «Техногаз» (газораспределительная организация) Дмитрий Лукашев. Свою кандидатуру также планировала выдвинуть депутат горсовета Светлана Каверзина*. Однако, на этой неделе решением суда она была признана причастной к экстремистской деятельности. Теперь она не имеет права баллотироваться в мэры. Сейчас Каверзина* опротестовывает это решение в судах вышестоящих инстанций.

* Включена в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Ранее редакция приводила мнение эксперта о предстоящих выборах мэра Новосибирска по новой модели, а также о том, как изменится работа горсовета после этих выборов.