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Использование золоотвала ТЭЦ-5 в качестве объекта промышленного туризма возможно только при полном соблюдении требований безопасности

На Новосибирской ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании прошло выездное рабочее совещание с представителями Правительства Новосибирской области.
  • 05/08/2019, 12:06
Золоотвал Сибирские Мальдивы

Поводом к обсуждению стал повышенный интерес жителей и гостей региона к золоотвалу предприятия, ставшему популярным под названием «Сибирские Мальдивы». Региональные власти предложили обустроить на золоотвале смотровую площадку для посещения объекта жителями и гостями Новосибирска.

В рамках совещания Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики, и Анастасия Ивашина, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма минэкономразвития Правительства Новосибирской области, посетили котельный цех и золоотвал ТЭЦ-5. Представители региональной власти ознакомились с системой гидрозолоудаления на теплоэлектроцентрали и тем, как обеспечивают безопасность на золоотвале станции.

«Люди хотят фотографироваться. Раз народ идет, значит надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК — прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, они пойдут нам навстречу. Здесь главная задача — организовать комфортное и безопасное для людей место», — заявил начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Анастасия Ивашина, начальник управления внешнеэкономической деятельности маркетинга региона и туризма минэкономразвития Новосибирской области, также поддержала идею создания безопасной смотровой площадки. И отметила, что промышленный туризм набирает популярность, производственные процессы вызывают у людей все больший интерес.

В СГК пообещали рассмотреть это предложение.

«Мы подумаем над этим предложением и, возможно, сделаем смотровую площадку для желающих. Но, прежде всего, нам важно обеспечить ее безопасность. Потому что мы берем на себя ответственность за каждого потенциального туриста», — прокомментировал Юрий Кротов, главный инженер Новосибирского филиала СГК.

Напомним, что золоотвал функционирует с 2008 года, все санитарные и природоохранные нормы соблюдаются. За все время посещения жителями города жалоб на состояние здоровья не зафиксировано.

Фото с сайта sibgenco.online

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