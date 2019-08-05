Новосибирские компании готовы приглашать управленцев из других регионов

Эксперты сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировали вакансии, размещенные компаниями в Новосибирске, и составили рейтинг самых дорогих предложений месяца. Самым дорогим предложением в Новосибирске стало предложение для директора по развитию экспедиционно-курьерского бизнеса с вознаграждением от 300 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение, которое предлагали работодатели новосибирцам в июле, составило 46 892 рублей, уточняется в сообщении пресс-службы сервиса.

— В июле на рынке труда появилось много предложений для соискателей, готовых сменить место жительства. Особенно много таких вакансий для руководителей среднего и высшего звена, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. — Сам факт, что компании готовы приглашать управленцев из других регионов — вполне логичен: хорошего топ-менеджера или специалиста сегодня можно «привезти» из любого региона. Кроме этого, руководители — одни из самых мобильных соискателей, 53% из них (данные по Новосибирску) отмечают в резюме, что готовы рассматривать предложения из других регионов. Для сравнения: всего о желании переехать заявляют 24% жителей Новосибирска.