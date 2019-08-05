Микрокредиты для бизнеса подешевели

Новосибирский областной фонд микрофинансирования снизил ставку по микрозаймам для малого бизнеса до 7,25 % (ранее 7,5 %). Изменения связаны со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, уточняется на сайте регионального минпромторга. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства и др.

За семь месяцев 2019 года областной Фонд микрофинансирования выдал 159 займов на сумму 345 млн рублей, а за все время работы Фонд предоставил малому бизнесу Новосибирской области 2 845 займов на сумму 2,8 млрд рублей. Наибольшую активность по взаимодействию с микрокредитной компанией проявляют предприниматели Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Тогучинского, Венгеровского, Татарского, Чистоозерного районов, г. Бердска Новосибирской области. Полученные займы направляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

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