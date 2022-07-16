Испытания на пыле- и влагозащищенность: зачем и как проводить?

По завершению всех тестов присваивается код степени защиты, который и указывается в технических характеристиках изделия. Выглядит он следующим образом: IPXX – вместо «ХХ» должны быть 2 цифры, которые и означают уровень защиты.
Испытания на пыле- и влагозащищённость должны проходить:
Проводятся тесты с разными целями, но вот наиболее распространенные:
При проверке на пылезащищенность проводят два вида испытаний: статистическое и динамическое. Они отличаются друг от друга несколькими параметрами: концентрацией пыли (2 г/м3 против 5 г/м3), скоростью потока пыли (1 м/с против 15 м/с), размеру частиц пыли и некоторым другим. В зависимости от типа изделия, его массы и размера подбирается камера, в которой и будут проводить эти испытания. Результат выставляют по 7-балльной шкале.
Испытания на влагозащиту могут проходить как в специальной камере, так и без нее. Все зависит от количества воды, которое должен выдержать тестируемый предмет. Так, на него могут воздействовать мелкими каплями, слегка облить или полностью погрузить в воду. Кроме этого, меняется и время воздействия жидкости на объект. В зависимости от результатов и выставляют уровень защиты по 9-балльной шкале.
В обоих случаях испытание должна проводить независимая комиссия, у которой есть обученные люди и специализированное оборудование. У тестировщиков обязательно должна быть лицензия на проведение тестов на влаго- и пылезащищенность. После этого результаты заносятся в общую базу данных, а также в технические характеристики устройства. Не рекомендуется проводить испытания через нелицензированные компании, так как результаты будут недействительны.
Результат испытаний на пыле- и влагозащищенность заносится в базу данных. В документации его можно найти в форме IPXX, где вместо «ХХ» находится 2 цифры. Первая означает степень защиты от твердых частиц (то есть от пыли), и на ее месте может быть 0-7. Вторая цифра означает степень защиты от влаги, и ее уровень может быть от 0 до 8. Соответственно, чем выше цифра, тем лучше защита. Между собой их суммировать нельзя, так как это два разных показателя.
|Первая цифра – защита от твердых частиц
|Вторая цифра – защита от влаги
|Степень
|Характеристика
|Степень
|Характеристика
|0
|Нет защиты
|0
|Нет защиты
|1
|Защищает от частиц с диаметром >50мм
|1
|Защита от вертикально падающих капель
|2
|Защищает от частиц с диаметром >12,5мм
|2
|Защита от капель, падающих под углом 15 градусов
|3
|Защищает от частиц с диаметром >2,5мм
|3
|Защита от капель, падающих вертикально и под углом 15 градусов
|4
|Защищает от частиц с диаметром >1мм
|4
|Защита от капель, падающих в любом направлении
|5
|Защита от пыли
|5
|Защита от струй воды
|6
|Полная защита от пыли
|6
|Защита от морских волн
|7
|Защита от кратковременного погружения
|8
|Защита от погружения на глубину 1 метр до 30 минут
Все результаты заносятся в базу данных. А владелец прибора получает официальные документы с этими данными, которые оформлены согласно всем техническим требованиям. Кроме этого, будет подробный технический отчет. Он включает в себя протоколы результатов измерительных приборов, используемые сертификаты и другую необходимую документацию. С полученными бумагами можно официально вводить прибор в эксплуатацию.
Оформляйте заявку на проведение испытаний на пыле- и влагозащищенность!
Фото с сайта ИЦРМ
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