Испытания на пыле- и влагозащищенность: зачем и как проводить?

По завершению всех тестов присваивается код степени защиты, который и указывается в технических характеристиках изделия. Выглядит он следующим образом: IPXX – вместо «ХХ» должны быть 2 цифры, которые и означают уровень защиты.

Что необходимо подвергать тестам и зачем?

Испытания на пыле- и влагозащищённость должны проходить:

короба;

приборы промышленного назначения;

электроника;

приборы для освещения;

оболочки, предназначенные для защиты;

электротехника;

электрощиты;

бытовая техника.

Проводятся тесты с разными целями, но вот наиболее распространенные:

ввод в эксплуатацию;

гарантирование безопасности окружающих;

выявление дефектов, не видимых при визуальном осмотре;

введение в строй после ремонтных работ или модификации;

проверка характеристик, заявленных производителем;

определение способности находиться в неблагоприятных условиях;

оценка стабильности.

Как проводятся испытания на влаго- и пылезащищенность?

При проверке на пылезащищенность проводят два вида испытаний: статистическое и динамическое. Они отличаются друг от друга несколькими параметрами: концентрацией пыли (2 г/м3 против 5 г/м3), скоростью потока пыли (1 м/с против 15 м/с), размеру частиц пыли и некоторым другим. В зависимости от типа изделия, его массы и размера подбирается камера, в которой и будут проводить эти испытания. Результат выставляют по 7-балльной шкале.

Испытания на влагозащиту могут проходить как в специальной камере, так и без нее. Все зависит от количества воды, которое должен выдержать тестируемый предмет. Так, на него могут воздействовать мелкими каплями, слегка облить или полностью погрузить в воду. Кроме этого, меняется и время воздействия жидкости на объект. В зависимости от результатов и выставляют уровень защиты по 9-балльной шкале.

В обоих случаях испытание должна проводить независимая комиссия, у которой есть обученные люди и специализированное оборудование. У тестировщиков обязательно должна быть лицензия на проведение тестов на влаго- и пылезащищенность. После этого результаты заносятся в общую базу данных, а также в технические характеристики устройства. Не рекомендуется проводить испытания через нелицензированные компании, так как результаты будут недействительны.

Как выставляется и где найти и результат испытаний?

Результат испытаний на пыле- и влагозащищенность заносится в базу данных. В документации его можно найти в форме IPXX, где вместо «ХХ» находится 2 цифры. Первая означает степень защиты от твердых частиц (то есть от пыли), и на ее месте может быть 0-7. Вторая цифра означает степень защиты от влаги, и ее уровень может быть от 0 до 8. Соответственно, чем выше цифра, тем лучше защита. Между собой их суммировать нельзя, так как это два разных показателя.

Первая цифра – защита от твердых частиц Вторая цифра – защита от влаги Степень Характеристика Степень Характеристика 0 Нет защиты 0 Нет защиты 1 Защищает от частиц с диаметром >50мм 1 Защита от вертикально падающих капель 2 Защищает от частиц с диаметром >12,5мм 2 Защита от капель, падающих под углом 15 градусов 3 Защищает от частиц с диаметром >2,5мм 3 Защита от капель, падающих вертикально и под углом 15 градусов 4 Защищает от частиц с диаметром >1мм 4 Защита от капель, падающих в любом направлении 5 Защита от пыли 5 Защита от струй воды 6 Полная защита от пыли 6 Защита от морских волн 7 Защита от кратковременного погружения 8 Защита от погружения на глубину 1 метр до 30 минут

Что получит владелец по итогу?

Все результаты заносятся в базу данных. А владелец прибора получает официальные документы с этими данными, которые оформлены согласно всем техническим требованиям. Кроме этого, будет подробный технический отчет. Он включает в себя протоколы результатов измерительных приборов, используемые сертификаты и другую необходимую документацию. С полученными бумагами можно официально вводить прибор в эксплуатацию.

Оформляйте заявку на проведение испытаний на пыле- и влагозащищенность!