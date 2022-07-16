Рекламодателям

Испытания на пыле- и влагозащищенность: зачем и как проводить?

  • 16/07/2022, 14:50
Испытания на пыле- и влагозащищённость обязательны и необходимы для некоторых предметов. Это прописано в ГОСТ 14254-2015 и международном стандарте IEC 60529.

По завершению всех тестов присваивается код степени защиты, который и указывается в технических характеристиках изделия. Выглядит он следующим образом: IPXX – вместо «ХХ» должны быть 2 цифры, которые и означают уровень защиты.

Что необходимо подвергать тестам и зачем?

Испытания на пыле- и влагозащищённость должны проходить:

  • короба;
  • приборы промышленного назначения;
  • электроника;
  • приборы для освещения;
  • оболочки, предназначенные для защиты;
  • электротехника;
  • электрощиты;
  • бытовая техника.

Проводятся тесты с разными целями, но вот наиболее распространенные:

  • ввод в эксплуатацию;
  • гарантирование безопасности окружающих;
  • выявление дефектов, не видимых при визуальном осмотре;
  • введение в строй после ремонтных работ или модификации;
  • проверка характеристик, заявленных производителем;
  • определение способности находиться в неблагоприятных условиях;
  • оценка стабильности.

Как проводятся испытания на влаго- и пылезащищенность?

При проверке на пылезащищенность проводят два вида испытаний: статистическое и динамическое. Они отличаются друг от друга несколькими параметрами: концентрацией пыли (2 г/м3 против 5 г/м3), скоростью потока пыли (1 м/с против 15 м/с), размеру частиц пыли и некоторым другим. В зависимости от типа изделия, его массы и размера подбирается камера, в которой и будут проводить эти испытания. Результат выставляют по 7-балльной шкале.

Испытания на влагозащиту могут проходить как в специальной камере, так и без нее. Все зависит от количества воды, которое должен выдержать тестируемый предмет. Так, на него могут воздействовать мелкими каплями, слегка облить или полностью погрузить в воду. Кроме этого, меняется и время воздействия жидкости на объект. В зависимости от результатов и выставляют уровень защиты по 9-балльной шкале.

В обоих случаях испытание должна проводить независимая комиссия, у которой есть обученные люди и специализированное оборудование. У тестировщиков обязательно должна быть лицензия на проведение тестов на влаго- и пылезащищенность. После этого результаты заносятся в общую базу данных, а также в технические характеристики устройства. Не рекомендуется проводить испытания через нелицензированные компании, так как результаты будут недействительны.

Как выставляется и где найти и результат испытаний?

Результат испытаний на пыле- и влагозащищенность заносится в базу данных. В документации его можно найти в форме IPXX, где вместо «ХХ» находится 2 цифры. Первая означает степень защиты от твердых частиц (то есть от пыли), и на ее месте может быть 0-7. Вторая цифра означает степень защиты от влаги, и ее уровень может быть от 0 до 8. Соответственно, чем выше цифра, тем лучше защита. Между собой их суммировать нельзя, так как это два разных показателя.

Первая цифра – защита от твердых частиц Вторая цифра – защита от влаги
Степень Характеристика Степень Характеристика
0 Нет защиты 0 Нет защиты
1 Защищает от частиц с диаметром >50мм 1 Защита от вертикально падающих капель
2 Защищает от частиц с диаметром >12,5мм 2 Защита от капель, падающих под углом 15 градусов
3 Защищает от частиц с диаметром >2,5мм 3 Защита от капель, падающих вертикально и под углом 15 градусов
4 Защищает от частиц с диаметром >1мм 4 Защита от капель, падающих в любом направлении
5 Защита от пыли 5 Защита от струй воды
6 Полная защита от пыли 6 Защита от морских волн
7 Защита от кратковременного погружения
8 Защита от погружения на глубину 1 метр до 30 минут

Что получит владелец по итогу?

Все результаты заносятся в базу данных. А владелец прибора получает официальные документы с этими данными, которые оформлены согласно всем техническим требованиям. Кроме этого, будет подробный технический отчет. Он включает в себя протоколы результатов измерительных приборов, используемые сертификаты и другую необходимую документацию. С полученными бумагами можно официально вводить прибор в эксплуатацию.

Оформляйте заявку на проведение испытаний на пыле- и влагозащищенность!

Фото с сайта ИЦРМ

295

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Суд разрешил Евгению Грибову погасить долги «Электропривода»

16/07/2022, 13:18

Практики бережливого производства

16/07/2022, 10:02

В правительстве региона определили предел роста тарифов ЖКХ

15/07/2022, 18:39

«Партия власти» выдвинула кандидатов на довыборы в региональный парламент

15/07/2022, 16:55
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Новости компаний

ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам

15/07/2022, 14:34

Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам

15/07/2022, 11:06

Компаниям Новосибирской области начали выдавать беззалоговые кредиты

15/07/2022, 11:01

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска