Суд разрешил Евгению Грибову погасить долги «Электропривода»

Арбитражный суд Новосибирской области 11 июля удовлетворил заявление Евгения Грибова о намерении погасить в полном объеме требования кредиторов акционерного общества НПО «Электропривод». До 5 августа Грибов должен выплатить 12,8 млн рублей собственно требований кредиторов к предприятию, мораторные проценты — 843 тыс рублей, … текущие требования должника в размере 1 млн руб, путем перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника, — говорится в определении суда.

Судебное заседание по итогам погашения требований к должнику назначено на конец августа.

Напомним, иск о банкротстве предприятия в сентябре 2020 подал сам Грибов на сумму 71 млн руб, в январе 2021 в отношении завода была введена процедура банкротства — наблюдение, в июле 2021 года — конкурсное производство.

На заседании 11 июля кредитор, АО «Электроагрегат», чьи требования, включены в реестр в размере 12,8 млн рублей возражал против намерения Евгения Грибова, указывая, что он выступает контролирующим должника лицом, а целью погашение требований является причинение вреда предприятию, говорится в документах суда.

— Грибов Е.В. возражает относительно заявленных доводов АО «Электроагрегат», указывает, что целью любой процедуры банкротства является полное и скорейшее погашение требований кредиторов, у суда отсутствуют основания применения положений ст. 10 ГК РФ, не скрывает, что целью выраженного намерения является прекращения производства по делу, выражает намерение о погашении, не только реестровых требований, а также субординованных, мораторных процентов и текущих обязательств должника, — отмечается в материалах суда.

Из материалов дела следует, что в реестр требований кредиторов должника также внесены требования Грибова в размере 32.4 млн руб с отнесением в третью очередь удовлетворения, которые подлежат удовлетворению за счет имущества «Электропривода», оставшегося после удовлетворения требований других кредиторов.

— Суд не находит оснований для отказа Евгению Грибову в предоставлении права погашения мораторных процентов, текущих обязательств и субординированного требования, так как указанное не нарушает ни чьих прав и законных интересов, а наоборот направлено на полное и скорейшее погашение всех обязательств, и исключает дальнейшие споры. Аффилированность Грибова Е.В. не имеет правового значения при рассмотрении настоящего спора, — уточняется в документах суда.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном судк (г. Томск) в течение 10 дней с момента его вынесения.

Напомним, в конце июня в арбитражный суд поступил иск Евгения Грибова к четырем собственникам «Электроагрегата» на 600 млн рублей.