Страховщики назвали самую угоняемую машину в России

Hyundai стал самой часто угоняемой маркой автомобилей в России. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахование» по итогам анализа обращений по договорам каско в первом полугодии 2022 г, сообщили в компании.

Абсолютным лидером стала Hyundai Santa Fe — 14% обращений об угоне было именно по этой модели. Второе место разделили Hyundai Creta и Kia Sorento, следом за ними идет Mitsubishi Outlander (по 7%).

В «десятке» также — Hyundai Palisade, Solaris, Sonata и Tucson. В общей сложности 20% в рейтинге — у этих моделей. Замыкают рейтинг KIA Sportage, Lexus RX и Toyota RAV4.

— Hyundai — одна из самых распространённых марок на авторынке. До недавнего времени ее популярность была основана как на стоимости машин, так и на доступности запчастей на них. Именно эта популярность зачастую и становится причиной легкой угоняемости. Одновременно с тем, что не все пользуются более совершенными системами сигнализации и отслеживанием машин по GPS и спутникам, — говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».

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