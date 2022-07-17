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Страховщики назвали самую угоняемую машину в России

  • 17/07/2022, 10:06
новости России
Ее популярность у угонщиков основана как на стоимости машин, так и на доступности запчастей на них.

Hyundai стал самой часто угоняемой маркой автомобилей в России. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахование» по итогам анализа обращений по договорам каско в первом полугодии 2022 г, сообщили в компании.

Абсолютным лидером стала Hyundai Santa Fe — 14% обращений об угоне было именно по этой модели. Второе место разделили Hyundai Creta и Kia Sorento, следом за ними идет Mitsubishi Outlander (по 7%).

В «десятке» также — Hyundai Palisade, Solaris, Sonata и Tucson. В общей сложности 20% в рейтинге — у этих моделей. Замыкают рейтинг KIA Sportage, Lexus RX и Toyota RAV4.

—  Hyundai — одна из самых распространённых марок на авторынке. До недавнего времени ее популярность была основана как на стоимости машин, так и на доступности запчастей на них. Именно эта популярность зачастую и становится причиной легкой угоняемости. Одновременно с тем, что не все пользуются более совершенными системами сигнализации и отслеживанием машин по GPS и спутникам, — говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».

 

Ранее редакция приводила оценки экспертов о перспективах авторынка России.

Фото: pixabay.com — Chronomarchie

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : бизнес авто


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