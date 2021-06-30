Испытания прошли 80% теплосетей Новосибирска: прирост повреждений — 20%

Проверка трубопроводов от ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 помогла выявить 148 дефектов. Теплосети от ТЭЦ-5 в зоне ПНС №6 оказались самыми аварийными из всех трубопроводов, которые прошли опрессовку с мая этого года. Всего на сегодня испытано более 80% новосибирских трубопроводов в эксплуатации у СГК.

К настоящему времени проверку прошел 81% всех тепловых коммуникаций, которые в городе эксплуатирует СГК. С 11 мая — с начала испытаний, проявили себя 1 084 повреждения на трубах. Это на 20%, или на 182 повреждения, больше, чем годом ранее на этих же участках теплосетей.

В текущем году на треть увеличилось число слабых мест на крупных магистральных трубах, в сравнении с прошлым годом: с начала опрессовки насчитали 441 дефект.

Очередной этап гидравлических испытаний — в первой половине июня в зонах трех ТЭЦ — выявил 148 дефектов. Это на 26% больше, чем во время прошлогодней опрессовки на этих же теплосетях.

Самый большой прирост повреждений — на теплосетях от ТЭЦ-5 в зоне перекачивающей насосной станции (ПНС) №6. Здесь двукратный рост повреждений: 79 против 39 при прошлогодних испытаниях. Это максимальная динамика роста повреждаемости трубопроводов с начала гидравлических испытаний этого года.

На теплосетях от ТЭЦ-4, в пятом и шестом микрорайонах, за год прирост произошел в полтора раза — с 11 до 18 повреждений.

На теплосетях от ТЭЦ-2 в зоне ПНС №1, от которых получают теплоноситель жители улиц Большевистская, Революции, Фабричная, напротив, выявили на четверть меньше порывов — 51 против 67 в прошлом году.

Горячую воду теплоэнергетики возвращали жителям по мере устранения дефектов. В отдельных случаях на теплосетях пришлось экстренно организовывать дополнительный ремонт: вскоре после подачи горячей воды проявились новые повреждения. Важно устранить их летом для нормального прохождения отопительного сезона.

Следующие этапы гидравлических испытаний трубопроводов начнутся 5 июля. Проверку пройдут теплосети двух станций: от ТЭЦ-2, Ленинский вывод, и от ТЭЦ-5, в зоне ПНС №11.