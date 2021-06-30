Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от COVID-19

— У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, — говорится в сообщении.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуется интенсивно заниматься спортом, посещать сауну.

— Также стоит ограничить употребление алкоголя, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Иммунный ответ на вакцину формируется от 35 до 42 дней.

— Все это время необходимо следовать мерам предосторожности, в том числе носить маску, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной, — добавили в ведомстве.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусом, 121 пациент выздоровел.