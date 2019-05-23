Испытания теплосетей в Куйбышеве завершены

В период с 13 по 17 мая Сибирская генерирующая компания проводила испытания тепловых сетей районного центра.

В ходе опрессовки энергетики СГК выявили 42 дефекта на сетях: 18 — на магистральных сетях и 24 — на внутриквартальных. На сегодняшний день 17 из них уже устранили, остальные повреждения будут устранены к 24 мая 2019 года. В первую очередь устраняются дефекты, влияющие на подачу горячей воды жителям.

— В ходе проведения последнего этапа испытаний мы обнаружили разнообразные дефекты на малых и самых крупных трубопроводах. Однако мы справляемся с их устранением, идем в графике, — отметил директор подразделения Барабинская ТЭЦ, Андрей Кархалев.

Параллельно куйбышевские теплоэнергетики выполнят ремонт на 9 участках теплотрасс, отремонтируют 730 метров теплосетей, заменят необходимое оборудование на ЦТП, на 10 участках трубопроводов восстановят теплоизоляцию

Отметим, при проведении испытаний используется вода безопасной температуры – до 40 градусов Цельсия. Однако энергетики просят горожан соблюдать осторожность на улицах вблизи теплотрасс как в период испытаний, так и во время ремонтов теплосетей. Особое внимание необходимо уделить детям — рассказать им о правилах безопасности и не оставлять без присмотра. При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах, нарушения ограждения ремонтируемых участков просьба сообщать по телефону: (38362) 24-091.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей и их ремонтов. Это важное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

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Фото: пресс-служба компании