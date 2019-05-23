Как предпринимателю не остаться без страховой пенсии

На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано более 85 тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

— Данная категория граждан так же, как и наемные работники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов. Соответственно и пенсия им рассчитывается так же, как и пенсия работникам по найму. При расчете страховой пенсии учитываются длительность трудового стажа, а также суммы страховых взносов, которые уплачивают предприниматели в виде фиксированного платежа (они также переводятся в пенсионные коэффициенты). К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии), — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что фиксированный платеж, который уплачивает основная масса предпринимателей, позволяет сформировать в год чуть более 1 коэффициента (в то время, как наемный работник, имеющий, например, среднюю заработную плату по региону «зарабатывает» в год порядка 4 пенсионных коэффициентов).

— Для получения права на назначение страховой пенсии индивидуальный предприниматель должен за трудовую жизнь заработать также, как и все, не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом положений переходного периода)». Напомним, что это правило (по требованиям к стажу и коэффициентам) в полной мере вступит в действие в 2024-2025г.г. В 2019 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных балла, — подчеркнули в пенсионном фонде.

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать дополнительный платеж.

— В данном случае необходимо известить о своем решении территориальный орган ПФР и подать соответствующее заявление. Минимальный размер взноса на 2019 год определяется, исходя из одного МРОТ, и составляет 29 779,20 рублей в год, — говорится в сообщении.

В пенсионном фонде подчеркнули, что, если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он может вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть установлена социальная пенсия, но она назначается на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста, который, напомним, поднялся с 1 января 2019 года.

В текущем году суммы фиксированных платежей в счет будущей пенсии для ИП изменились. Расчет зависит от системы налогообложения и размера годового дохода. Фиксированный платеж в Пенсионный фонд в 2019 году для ИП с доходом не более 300 000 руб. составляет 29 354 руб. за расчетный период. У кого доход превышает 300 тысяч руб. – плюс 1% с дохода, который превышает лимит.

Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado