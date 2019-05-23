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Цена сотки земли под застройку в Новосибирске за год выросла на 8%

Расценки на привлекательную для коммерческого и жилого строительства землю доходят до сотен миллионов рублей.
  • 23/05/2019, 12:20
Цена сотки земли под застройку в Новосибирске за год выросла на 8%

Средняя цена сотки земли в Новосибирске за год поднялась на 8% — до 110 тыс. руб., а в области, наоборот, снизилась на 2% — до 59,4 тыс. руб., подсчитали специалисты сайта по поиску недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, размер среднего участка в черте города составляет 11 соток, а в области — 18. Его стоимость для города — 1,2 млн руб., а для области — около 1 млн руб., однако расценки на привлекательную для коммерческого и жилого строительства землю доходят до сотен миллионов рублей. В частности, один из самых дорогих сейчас земельных участков под строительство нового жилого комплекса находится в Ленинском районе города рядом с Троицким сквером. Его площадь — 8,9 га, его цена — 400 млн руб. А также рядом с ТРЦ «Роял Парк» продается пустующая много лет земля, которую продавец описывает как единственную незастроенную территорию на первой линии Красного проспекта. Площадь этого участка —  8300 кв. м, цена — 250 млн руб.

— Число привлекательных земельных участков ежегодно снижается,  поэтому за самые интересные предложения продавцы стараются получить хорошую цену», — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.— По сравнению с прошлым годом число объявлений о продаже земли в регионе выросло на 20%.

По данным N1.RU,самая дешевая земля в продаже на данный момент — это участки в дачных и садовых обществах, где цены начинаются от 35 тыс. руб. за небольшой участок.

Фото: pixabay.com, автор- annca

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