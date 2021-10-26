Историческое здание театра кукол в Новосибирске отремонтируют за 350 млн рублей

Стоимость капитального ремонта здания Новосибирского областного театра кукол, построенного более 100 лет назад и имеющего статус регионального памятника архитектуры, возросла со 100 до 350 млн рублей. Это связано с уточнением данных при разработке проектно-сметной документации и удорожанием стройматериалов, сообщил в беседе с ТАСС директор театра Юрий Горлатых.

— Сейчас идет активная подготовка проектно-сметной документации. У нас же здание историческое, поэтому в два раза больше согласований. У нас на сегодняшний день [стоимость ремонтных работ] уже больше 350 млн рублей, —сказал Горлатых, добавив, что работы планируется провести за счет средств нацпроекта «Культура».

По словам Горлатых, капитальный ремонт планируется начать в 2022 году. В рамках капитального ремонта планируется не только обновить фасады здания, но и провести реконструкцию внутренних помещений театра, в частности, административных помещений, кабинетов режиссеров, актерских гримерок и театральных цехов. Кроме этого, планируется закупка нового светового и звукового оборудования для сцены театра.

Оригинальное здание, которому уже более века, было спроектировано и построено легендарным новосибирским архитектором Андреем Крячковым в стиле рационалистического модерна. Сейчас его уже трудно узнать из-за позднейших изменений и пристроек.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года, в этом сезоне он празднует 85-летие. Ежегодно театр показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями.