Директор института СО РАН требует утвердить себя в должности через суд

Исполняющий обязанности директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Андрей Юрченко обратился в суд с иском к Миннауки и высшего образования РФ — с требованием признать незаконным решение о его отстранении от руководящей должности. Об этом сообщает пресс-служба суда Советского района, в производстве которого находится дело.

— Кроме того, в отношении истца была проверка ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, а также достоверности и полноты представленных сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, — сообщает пресс-служба суда Советского района. — Уведомление о ходе данной проверки истец не получал. На основании проверки истец был отстранен от должности врио директора. С данным решением истец не согласился, в связи с чем и обратился в суд с исковым заявлением.

По информации суда, Андрей Юрченко в прошлом году решением коллектива был избран на должность исполняющего обязанности директора института, и с ним был заключен соответствующий трудовой договор. Однако утверждение его в этом статусе, несмотря на соблюдение всех положенных по закону процедур, так до сих пор не состоялось.

При этом на сайте института Андрей Юрченко в настоящий момент числится именно как временно исполняющий обязанности директора.

Предварительное судебное заседание по иску Андрея Юрченко к Миннауки и высшего образования РФ должно состояться 22 декабря текущего года.

В 1990 году на базе Главного производственного вычислительного центра Сибирского отделения Академии наук СССР создан Институт вычислительных технологий СО РАН. Институт организован академиком Юрием Шокиным, который более 25 лет был его директором, а в настоящее время является его научным руководителем. В 2020 году институту присвоен статус федерального исследовательского центра с названием «Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий». Центр имеет филиалы в Красноярске, Кемерове, Томске и Бердске. В Центре работают 227 человек, в том числе 102 научных сотрудника, включая 2 академиков РАН, 33 докторов и 49 кандидатов наук. В центре работает аккредитованная аспирантура.