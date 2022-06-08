Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно 15 июня

В связи с максимальной загрузкой детских лагерей в России очередной этап продаж туров по программе детского туристического кешбэка завершился досрочно, сообщает издание «Интерфакс».

— Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня, — сказала глава Ростуризма.

Глава Ростуризма подчеркнула, что у всех, кто планировал, но еще не воспользовался акцией, есть еще неделя, чтобы это сделать

Как сообщалось, в этом году в программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные. Всего правительство выделило на нее 7,5 млрд рублей.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 31 марта. В ее рамках родители могут приобрести своим детям путевки в лагеря с кешбэком 50%, но не более 20 тыс. рублей. Отправиться на отдых можно в период с 1 мая по 30 сентября. Оплатить путевку необходимо картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк приходит на карту в течение пяти дней.