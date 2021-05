История успеха Надежды Филипповой и бренда «NaDIne»

— Чего вы на самом деле хотели, когда начали карьеру предпринимателя? Какие эмоции ощущали, наблюдая и переживая, как меняется мир вокруг вас?

— Сразу скажу, что в моей жизни никогда не было места для страха. Страха начинать новое, страха идти вперёд. У меня не было страха — у меня была цель. Так получилось, что мне не на кого было надеяться с малых лет, я — седьмой ребенок в большой семье, родители были уже в очень зрелом возрасте, когда я родилась. Я всегда стремилась им помогать и начала работать, чтобы как-то себя обеспечивать, уже в школьные годы. Часто люди задумываются: а что такое Счастье? Для меня счастье — это мечта, которую человек сам воплотит, сам себе сделает, благодаря своим рукам, уму, работе души. Мечта и вера в лучшее ведёт меня по жизни, неслучайно моя любимая сказка — «Золушка», потому что я на неё была очень похожа. И тем, что с ранних лет работала, и тем, что у меня в детстве тоже не было красивых платьев, это понятно, большая семья, ты донашиваешь то, что передаётся от старших. Вот такое детство.

Семья мне привила трудолюбие — качество, без которого предприниматель не состоится. Мама прекрасно шила сама и научила меня, и уже в седьмом классе я полностью себя обшивала. Отпаривала ветошь, старую ткань, перелицовывала, перешивала, комбинировала. Мне давали родители двадцать копеек на обед, я не ела, я копила, чтобы обязательно купить себе колготки капроновые, платьице трикотажное. Я всё умела, я вышивала гладью, крестиком, вязала кружево. Купив на деньги от школьных завтраков платье, я сама вышила на нём гладью цветы, розочки. Подружки залюбовались и начали просить: продай, ну, продай! Я продала, на эти деньги купила два новых платья, ещё красивее. Может, с этого начался мой характер предпринимателя?

Я в школе сама себе шила форму. У нас в доме, это было в 80-е годы, стояли кровати, а на них обязательно покрывала и подушечки в наволочках с кружевом. Я очень просила маму отдать мне их. И из этих ажурных наволочек я сшила себе изумительный школьный фартук с гофре, с кружевами, рюшами. Я была самая красивая в школе!

— Какие испытания в жизни и бизнесе вам удалось преодолеть на своём пути?

— Мой путь начался с детства, с семьи, я недаром рассказала, каким оно было, это детство. Это меня сформировало, закалило. Представьте только, при таком старте, в многодетной семье, абсолютно небогатой, но, в 18 лет на мне уже были самые модные джинсы, бархатный пиджак, итальянские сапоги на платформе, статусные часы.

Откуда у этой женщины такой необычайный успех? Первое —– я благодарна генетике, которая мне досталась от семьи, генетике моих родителей. Папа — человек удивительной судьбы. Маме было почти 50 лет, а папе — 62 года, когда я у них родилась. Вот откуда мой успех. Кто мог его предугадать в тех обстоятельствах жизни? Я — незапланированный ребенок, неожиданный. Я всегда говорю: я седьмая, самая счастливая, потому что число семь — знак удачи.

— Как воздействовали внешние препятствия и кризисы в экономике?

— Любой кризис — это мощная жизненная школа, главное, сумеешь ли ты пройти с достоинством эти уроки и сделать из них выводы. Банкротство, неудачи в бизнесе — подобные потрясения рождают у людей страх и потерянность. Но для меня препятствия – это школа, я только больше сил получаю от этого. 1998 год — дефолт, финансовая паника в стране, люди растеряны, бизнесы рушатся. Но в тот же самый 1998 год я купила вот этот магазин. Весь капитал, который у меня на тот момент был, я собрала и купила его — своё детище. Я активно работала, шила шубы, у меня было своё производство и ещё торговля на рынке, я возила турецкие сабо, возила популярные тогда куколки «Лунтики».

Ещё раньше, в 1996 году, когда только развивалась кооперативная торговля, я уже создала свой второй кооператив в Новосибирске. Два моих цветочных магазина работали в метрополитене. Тогда уже у меня работало большое количество людей, это серьёзная ответственность, по штатному расписанию — это 350 человек.

— Вот откуда такая смелость бралась?

— История моей жизни сама по себе отвечает — откуда. Откуда вы такая, Надежда Михайловна? Мне не на кого было надеяться, уже в 25 лет у меня не было ни мамы, ни папы. Я очень благодарна своим родителям за то, что внушили эту науку — тебе никто ничего не должен, ты должна всего добиваться сама, своим трудом. Я ценю жизнь, я всё время в движении, в активности, мне всегда времени не хватает, всё думаю, надо ещё больше успевать, моя энергия к этому подталкивает.

И в начале бизнеса это было так же. 1998 год, прямо в разгар дефолта я покупаю это помещение, начинаю его перестраивать, а вокруг — кризис. Доллар делает резкие скачки, невероятные, у мужа паника, он говорил, что я ненормальная, что отважилась на бизнес в такое время, уговаривал всё это продать. Но я смотрела вокруг и поражалась происходящим процессам, мне всё было интересно, работало мышление, ум, мозг, как ни назови. Интуиция. Я сканирую энергию, изучаю психологию жизни, и для меня это значимо. Так жизнь меня научила. В 1997 году я — первая в России — открываю представительство компании «PASHADERI», начинаю в Новосибирске оптовую торговлю турецкими дубленками и кожей, снимаю себе офис. Работаю год, начинаю подниматься, и вот в такое непростое время, когда люди всё продавали, я за один год выстроила магазин «Фламинго». Почему такое название? Фламинго — красивая гордая птица, и за эти 22 года она взлетела очень высоко. Сначала это имя, а потом второе, салон «Надин» в 2008 году. И опять — год кризиса. Моя поговорка: у кого-то кризис, а у меня всегда — бизнес! Я не боюсь кризисов. Никогда не смотрю — ой, все побежали доллары, евро покупать, побегу-ка и я. Я ориентируюсь на свои чувства, опыт, бизнес-чутьё, я маркетолог и всё анализирую по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Но я всего лишь человек, а есть высшее — Бог, и я всегда благодарна Богу, что он мне подсказывает.

— Что находилось под угрозой? Что могло бы произойти, если бы не получилось? С какими внутренними врагами вам приходилось сражаться в подсознательной «рукопашной»?

— Я не могу назвать свои отношения в жизни и бизнесе «рукопашной». Здесь другое. Ещё когда мои дочери были совсем маленькие, я им внушала, что всегда нужно искать и находить выход, в любой ситуации, что бы вам жизнь ни преподнесла. Даже если предадут окружающие, знайте, что вас никогда не смогут предать ваш самый близкий человек — мама, и ваш верный друг — собака. В моей жизни я получила много предательств, даже от людей, которых я когда-то называла друзьями, которым я очень много помогала, спасала. Но я хочу им огромное спасибо сказать. Знаете, за что? За бесценный опыт, за уроки. За чувство благодарности судьбе. Меня Бог сохранил. Есть в Израиле пословица: «Не всем дано быть Богом поцелованным». Меня Бог поцеловал — я счастливая мама, у меня прекрасный бизнес, я красивая женщина. Я от этих предательств себя не потеряла, я встала, перешагнула, взмахнула рукой и пошла дальше. И я заработала ещё больше. А о тех людях, которые меня предали, зачем осуждающе говорить? Где они сейчас — я не знаю. Для всех нас есть только один судья — Бог.

— Кто из деловых партнеров оставил неизгладимый след в вашей биографии, был и остаётся примером?

— Мои друзья — пример для меня. Мы дружим несколько десятилетий, нас связывают общие ценности, основы жизни, моменты биографии, воспоминания и мечты. Как же я могу не гордиться своими друзьями, своими подругами, с которыми мы полжизни вместе?

— Что вам помогало в не самые простые времена? Когда пришло ощущение свободы от внутренних проблем?

— Помогло осознание себя, работа над собой. Я совсем другая стала. Открыла глаза, как будто увидела жизнь по-другому, новым взглядом охватила и поняла, что никогда не позволю, чтобы меня кто-то принижал. Я не дам себя в обиду никому.

— Этот боевой характер был с вами с детства, или эта уверенность какой-то период назад возникла?

— Наверное, с детства, но мы же развиваемся. Расскажу историю: несколько лет назад мы организовали встречу одноклассников, пригласили нашу любимую классную руководительницу, её зовут Валентина Васильевна. Была общая встреча со всем классом в ресторане, и там уже Валентина Васильевна устроила нам сюрприз, достала школьную тетрадку и прочитала вслух сочинения на тему «Что такое счастье?». Мы писали их в далёкие школьные годы. В моём сочинении было так написано: «Счастье — оно очень большое, и каждый человек своими глазами видит его по-разному. Счастье — что мне родители подарили жизнь. Это огромное счастье. Счастье — что ты сама можешь делать что-то красивое, творческое. Здоровье — это тоже счастье! В моей любимой сказке Золушка сбегает с бала и теряет туфельку, и вот купить себе такое платье и туфли, как у Золушки — это тоже счастье. Пройдет время, я знаю, что я обязательно их себе куплю. А ещё, на первую зарплату я точно куплю килограмм конфет «Мишка косолапый» и сразу весь килограмм съем!» Сейчас это сочинение кажется мне таким трогательным. Мне для счастья не хватало шоколадных конфет… Всего лишь! И ведь я исполнила свои мечты. Помогает Бог. Помогают мои дети. Семья — огромное счастье, что жизнь подарила мне моих детей, они подарили внуков, я всему этому благодарна.

Да, я могу быть и жёсткой, но, если бы я такой не была — у меня бы ничего и не было. Имя, бренд, репутация, которые я создала, сейчас известны в профессиональных кругах во всей России, не только в Новосибирске. В рейтинге «100 бутиков The Best of Luxury» мы сегодня заняли второе место. В своем городе мы трижды награждены медалями. И я надеюсь, что это имя и бизнес мои дети сохранят. Сохранят и продолжат.

— Удавалось ли вам предугадать будущие события в экономике по поведению покупателей, ваших клиентов?

— Я работаю в индустрии моды больше 40 лет и очень хорошо чувствую рынок, его перемены, веяния. Я знаю всё изнутри, во всех деталях, а мелочей в этом бизнесе нет. Проверяла всё своими руками — у меня ведь было сначала своё производство, я была скорняком, сама шила красивые шубы, они были очень легкие и тёплые, хорошо продавались у нас в Новосибирске. Потом поняла, что эту часть рынка я заняла, мне нужно дальше развиваться, нужны совсем другие объёмы и масштабы. Тогда я наладила связи с поставщиками, организовала поставки предпринимателям, география работы была до Камчатки, Находки, Владивостока. Сейчас я знаю всю Россию, кто и как работает в нашей сфере, от Москвы и Петербурга до Барнаула и Хабаровска. Я работаю с компаниями, партнерами по 20 лет. Представляете, что это такое — 20 лет работать с одними и теми же партнерами в сфере люкса? Так мало кто умеет — держать планку, сохранять уровень на высоте долгие годы. А ведь сегодня моему бизнесу 22 года. И во многом нам равных нет. Два года назад сюда приезжал Брунелло Ринди, меховые изделия RINDI, эксперт итальянской меховой моды, лакшери-бренд, и он был приятно поражен той коллекцией, которая есть у меня в салонах. Он сказал: «Надежда, вот если бы у нас в Милане был такой бутик, но даже у нас нет такого!» И это правда, не преувеличение, вы таких вещей и в Милане не купите. Или что-то подобное купите, но цена будет в 2 раза выше. Почему такое возможно? Потому что я очень хорошо разбираюсь, досконально, тщательно, я всё вижу! Какой соболь, какой ворс, какой шов, чтобы волос к волосу шёл. Это легко говорить — отберите лучшее. Чтобы отобрать лучшее, надо знать, уметь, надо накопить громадный опыт. Из тысячи шкурок дикого соболя на шубу отбирается только 60-70. Ты должен оправдывать своё имя, а твоё имя должно означать — качество.

— Когда вы действительно почувствовали себя в образе настоящей императрицы «НАДИН»? Что для вас значит быть настоящей успешной женщиной в России?

— Золотой короны на голове у меня никогда не было. Абсолютно. Но я с детства чувствовала себя лидером, уже в школе, ощущала себя красивой. Это магнетизм, внутреннее притяжение, уверенность в себе. Так дано. Любопытный случай приведу: в 2012 году в Новосибирске организовали бизнес-бал «Звёздный Дождь». Яркие и успешные персоны города были приглашены принять участие, выйти на подиум в образе звезды, придумать выступление в определенном стиле. Кто-то в стиле Людмилы Гурченко, Бориса Моисеева, а мне досталась роль Ирины Аллегровой, и я с удовольствием приняла правила игры. Я же креативная, мне всё это нравится — придумывать, создавать. У меня масса увлечений: антиквариат, фарфор, флористика, архитектура, строительство, меня тянет заниматься творчеством. И вот тогда, для проекта «Звёздный Дождь», я сделала себе костюм, мантию, парик, корону, вошла в зал в образе «императрицы» Ирины Аллегровой, меня даже никто сначала и не узнал! Я пела песню вживую, заранее сняли клип с танцовщиками, костюмами, и жюри решило отдать мне первое место из тридцати участников. За мной так и осталось это негласное звание в городе — наша императрица-королева Надежда Филиппова. Но есть продолжение истории, удивительное. Ирина Аллегрова приехала в Новосибирск с концертом, я передала ей букет цветов, диск с моим клипом на её песню и свою визитку. Какое-то время спустя раздаётся звонок — говорит продюсер певицы. Поблагодарил за клип, сказал, что я её скопировала очень хорошо, приятно удивился, что так успешно получилось.

— А вам никогда не было тесно в Новосибирске?

— Это мой родной город. Но да, бывает чувство, что какое-то место перерастаешь своей энергией. Как предположила моя подруга: «Надя, если бы ты была в Москве, ты уже бы в правительстве работала, такая у тебя энергетика». Возможно. Но и в нашем городе я стараюсь всегда всё делать по максимуму. Кроме бизнеса мы много сил отдаем благотворительности, помогаем домам ребенка, детским домам. Когда человек что-то делает по-настоящему, он не кричит об этом на весь мир, но для меня это очень важные дела.

— Тяжело быть такой яркой сильной женщиной?

— Нет, мне легко, но не каждый мою энергию выдерживает. Я отдаюсь жизни, я отдаюсь работе полностью. Я не могу делать спустя рукава, я всё должна делать красиво. С шиком, блеском, не на мгновение, а надолго. У меня есть любимая фраза: «Женщина должна быть сказочной и стильной». Такая я в жизни сама, так я во всё и вкладываю: в людей, в детей, во внуков, в еду, в бизнес и творчество. Вот говорят, может, пора уже остановиться? Но я не могу остановиться. Пока есть здоровье, есть энергия, есть мышление, есть страсть и вкус к жизни.

Всё это и определило имя моего бизнеса, его энергию. Сегодня я очень благодарна моей дочери Жене, которая вникает во всё и очень помогает. Она стала такой же сильной как мама. И она защищает и меня, её маму, и наш бизнес, буквально как коршун. Потому что у неё такое же понимание чести и достоинства как у меня.

— Что пожелать будущим поколениям предпринимателей? К каким векторам нам нужно быть готовым?

— А вы знаете, к чему надо быть готовым, на мой взгляд? К постоянному развитию. Почему сегодня мы часто замечаем такую тенденцию — успешные богатые семьи, а дети, которые в них вырастают, остаются инфантильными, неумелыми, вечно чего-то ожидающими? Приспособленчество, ожидание, что всё для них должно быть, само собой. Мне это непонятно. Почему ты сегодня думаешь, что можно просто сидеть, ожидать, ничего не делать, а к тебе кто-то постучится в дверь и скажет, здравствуй, это я, твоё Счастье! К сожалению, сейчас среди молодежи не так много активности, харизмы, любви к жизни. Надо вкладывать в себя, в свою речь, в свое мышление, поведение, развитие. Надо трудиться.

Я часто провожу гала-показы, там участвуют красивые девушки нашего города, и я иногда спрашиваю: а чего ты хочешь? Ответ: хочу встретить мужчину богатого. Но ведь счастье и в том, чтобы быть независимой, чтобы ценить себя, а для этого надо над собой работать. Да, я сегодня независимая Женщина, я горжусь, что сама могу купить себе платье, туфли, колечко, самый вкусный шоколад, какой хочу, и я имею на это право, потому что всё это заработала сама. Сейчас очень мало молодежи с такими принципами. Я своих детей воспитывала строго, но с лаской, так, как я чувствовала, что должно быть. Должно быть чувство долга. Я приезжала из командировки и знала, что мои дети уже приготовили всё, что нужно к встрече мамы, они знают, что дом должен быть убран, а торт приготовлен. Потому что — мама прилетает. Это правильно, это и есть хорошая семейная традиция — заботиться, быть ответственным, думать не только о себе, помогать. Как вы зернышко посадите, так у вас красивый колос и вырастет. И всё это из детства, от воспитания идёт. У меня всегда было чувство долга перед родителями. Всё спрашивала у мамы, какое ты хочешь платье, какое тебе купить? Она хотела очень себе синее платье в белый горошек. И вот когда мне очень плохо, я вытаскиваю это синее платье в белый горох, утыкаюсь в него — мамой пахнет. Все правильные ценности — из семьи.

— Как можно сформулировать эти принципы, которые вы передаёте детям и внукам?

— Забота. Ответственность. Я сейчас спокойна за свой бизнес — дети у меня очень воспитанные, интеллигентные. Моя дочь получила прекрасное образование, я знаю, что в любой ситуации она справится, без куска хлеба не останется, сможет работать, обеспечить своего ребёнка. У неё есть чувство ответственности. Сейчас всё самое вкусное, всё самое дорогое, что я им хочу купить, они сами мне покупают и говорят: «мамочка, это нужно тебе». Это очень приятно.

— Вы серьезно занимаетесь психологией, откуда такой интерес, и как это вам помогает?

— Я всегда говорю, иногда нужно жить по правилам, а иногда — и без правил. Ваша интуиция должна вам подсказывать, что делать. Если я хочу спать, значит я позволю себе отдохнуть. Захотела я клубнику в постели — я съем её целую тарелку и наслаждаться этим буду. Я живу так, как я хочу, я имею на это право. Я утром проснулась, рано, а я уже прошла пять километров по Первомайскому скверу, я очень много занимаюсь спортом. Одновременно с этим, если ко мне пришли гости, друзья, конечно, я приготовлю всё: и вкусные десерты, и прекрасное шампанское на столе будут. Я сама себе сладкая жизнь. Моё богатство — это даже не бизнес, моё внутреннее богатство, вот оно, здесь, это моя красивая душа. Закон жизни — нужно победить свой страх. Потому что ваш страх всё съест, если вы не будете смелым, уверенным. Меня много раз в жизни хотели сломать. Но я ведь от всех этих жизненных ситуаций только укрепилась, от страхов избавилась. Я иду сегодня, счастливая, смотрю на ёлки-красавицы, на снег пушистый и кричу: «Матушка Природа! Спасибо тебе за это утро!» А в жизни за всё нужно говорить «спасибо».

— Если взглянуть на всю картину жизни в целом, какие бы вы дали ориентиры для успешного и правильного пути? Какие качества необходимо развивать?

— Честность и порядочность. Чистота. Я никогда не предаю. Всегда помогаю другим. Я была на тренинге Ирины Хакамады, у неё термин такой есть, психологический, «женщина-сороконожка», которая всем помогает, всё на себя взваливает. Вот я такая. У меня, условно говоря, двадцать рук и двадцать ножек, и я только недавно научилась говорить слово «нет». Потому что я тяну не две руки для людей, а я тяну все 20 рук, чтобы людям помочь. Чтобы все были счастливы, чтобы все проблемы, которые я могу решить, были решены. Я не могу «грести под себя», это не мой принцип. Я не всех к себе подпускаю, очень тонко чувствую энергетику человека, его тепло или отсутствие этого душевного тепла и настроя. Мне нужно уважение, понимание, любовь. А любовь — она разная. Любовь материнская — это одно, любовь детей — другое, любовь к внукам — вообще безумная. Любовь между мужчиной и женщиной. Какая женщина не хочет проснуться и улыбнуться, если любовь рядом у тебя от близкого человека? И есть любовь к своему делу, к людям, когда ты хочешь сделать всё самое лучшее: и коллекцию, и сервис, и свет в магазине, и интерьер, и аромат в помещении идеальный, и снег вычищен на улице у входа, и брусчатка чуть ли не сияет, и тротуарная плиточка светится. Я вот с вами сейчас разговариваю, уделяю вам внимание, и уже думаю, а какие десять пунктов мне ещё нужно сегодня выполнить, чтобы был максимум. И так во всём. Не на 100, а на 120 процентов. И это — про любовь и про судьбу.