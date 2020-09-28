ВТБ запустил технологию найма персонала на основе искусственного интеллекта

Банк ВТБ успешно наращивает объемы подбора персонала на массовые позиции при помощи роботизированной технологии Skillaz. Технология позволяет реализовать удобный, бесшовный и безбумажный путь для всех участников процесса с момента первичного отклика кандидата на вакансию до фактического оформления кандидата в банк.

В ходе автоматизации подбора внедряется система оценки кандидатов на основе искусственного интеллекта, позволяющая проводить цифровое профилирование должности. Имея в базе профили лучших сотрудников из различных референтных групп, система может строить предиктивные модели эффективности кандидатов в будущем, что позволит банку значимо увеличить качество нанимаемых кандидатов.

За 8 месяцев 2020 года через роботизированную систему нанято более 1000 кандидатов, что составило 35% всех наймов в региональной сети банка.

Ежегодно свыше 4000 сотрудников нанимаются в отделения ВТБ на стартовые позиции. В условиях столь масштабного ежегодного приема сотрудников на массовые позиции роботизация позволила не только улучшить качество процессов по поиску и подбору персонала, но и значительно сократить затраты временных ресурсов на них, ускорив сроки подбора почти в два раза.

В перспективе Skillaz будет интегрирован с внутренней информационной средой ВТБ, что позволит банку выстроить единое цифровое HR-пространство и централизованно решать масштабные задачи по управлению персоналом.

— Роботизация процесса подбора – это важная стратегическая задача, которая в ближайшее время выведет нас на качественно новый уровень HR-сервиса. Благодаря роботизации нам удалось оптимизировать трудозатраты на первичный поиск кандидатов. В новом процессе рекрутер включается только на этапе оценки финальных кандидатов, до этого всю работу с ними проводит виртуальный рекрутер. Теперь ключевой задачей рекрутера становится качественная оценка компетенций кандидатов и оперативная обратная связь нанимающему руководителю. Применение технологии позволило нам повысить качество подбора и существенно сократить сроки выхода сотрудников на плановую продуктивность, — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Глеб Ермаков.

CEO и основатель Skillaz Андрей Крылов подчеркнул. что ВТБ поставил перед собой амбициозные задачи по подбору нескольких тысяч сотрудников на линейные позиции в год с помощью Skillaz.

— Мы сделали большую работу по развертыванию системы на всю страну. Немаловажно также и то, что проект с ВТБ позволяет нам серьезно развивать экспертизу в области AI и его внедрения в подбор национальных масштабов. Накопленные совместно данные и грамотная работа с ними специалистов ВТБ и Skillaz могут стать основой для кардинального повышения качества оценки кандидатов и снижения текучести персонала на горизонте 3-5 лет, — сказал Андрей Крылов.

Skillaz — российская компания-разработчик интеллектуальных рекрутинговых технологий, лидер российского рынка HR-tech, трансформирующий HR-направления в крупнейших компаниях страны.

Фото: пресс-служба банка