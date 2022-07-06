IT-специалистам увеличили максимальный размер кредита для льготной ипотеки

Постановление об изменении части условий программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

— Максимальный размер ипотечного кредита, который могут взять IT-специалисты с использованием льготной ставки, в регионах-миллионниках увеличен с 18 млн. рублей до 30 млн. рублей, в остальных — с 9 млн. до 15 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Власти также скорректировали требования к зарплате, которую должны получать сотрудники IT-сферы для оформления льготной ипотеки. В городах-миллионниках сумма должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ и не менее 100 тысяч рублей — в остальных населенных пунктах.

Получить льготный кредит могут сотрудники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в аккредитованных компаниях.

— Ставка для них составляет до 5% годовых, как и было обещано, — заключил премьер.

Программу льготной ипотеки для IT-специалистов запустили в начале мая 2022 года. По оценке правительства, она позволит улучшить жилищные условия не менее 10 тыс. специалистов.